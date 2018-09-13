Приспичило не по-детски. Почему Кремль спешит объединить Левочкина с Рабиновичем

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Для Путина и Медведчука сейчас главное, чтобы «За життя» и «Оппоблок» вместе как можно громче кричали, что в войне на Донбассе виновата Украина.

Партии "За життя" и "Оппоблок" 12 сентября решили признаться в помолвке. Правда, сделано это было, скажем так, немного не по-людски. Обычно, когда партии собираются объединиться, они созывают пресс-конференцию и прилюдно признаются во взаимных симпатиях. А тут сценарий спектакля был совсем иным.

Сначала выступил с заявлением лидер "За життя" Вадим Рабинович. Важно, с чего он начал: "События последнего времени показали, что власть пойдет на продолжение войны и уничтожение собственного народа, лишь бы остаться у кормушки". То есть Рабинович обвиняет в войне на Донбассе украинскую власть, но никак не Путина. И вот после этого он призвал к объединению, следует полагать, всех тех, кто разделяет этот его тезис о вине украинской власти в продолжении войны. "В первую очередь я обращаюсь к "Оппозиционному блоку": иногда мы были некорректны в действиях по отношению друг к другу, но сейчас все противостояния и недоразумения между нами нужно прекратить, - провозгласил Рабинович. - Предлагаю перевернуть страницу и начать переговоры о создании мощного консолидированного политического объединения, которое в состоянии остановить боевые действия на Донбассе, предотвратить экономическую катастрофу и спасти страну".

Буквально в течение часа один из лидеров "Оппоблока" Сергей Левочкин выступил с ответом на предложение Рабиновича. "С момента создания ОБ последовательно выступает за консолидацию настоящей оппозиции. Я поддерживаю объединение со всеми политическими силами, разделяющими ценности ОБ и его избирателей: мир, единство страны, развитие демократии и экономики, свобода слова и мысли. Среди таких сил вижу и "За життя" Рабиновича и Мураева. В трудное для страны время нужно отбросить амбиции и прекратить конфликты - только объединив все оппозиционные силы, мы вернем в Украину мир, стабильность, развитие, создадим условия для украинцев снова жить по-человечески", - заявил Левочкин. Как видим, он тоже на первое место ставит задачу установить мир.

Можно не сомневаться в том, что "За життя" и "Оппоблок" собираются устанавливать мир на условиях Кремля, раз эти партии возлагают вину за войну на украинскую власть. Но интересно другое: почему же все-таки они не выступили с совместным заявлением, а вместо этого Рабинович получил роль инициатора, "Оппоблоку" же досталась роль согласившегося с предложением.

Сценарий с подобным распределением ролей возникает тогда, когда нужно четко, без двусмысленностей, дать понять избирателям, кто в этом союзе главный, ведущий, а кто - ведомый. И сейчас действительно всем понятно: главный - Рабинович. Это особенно пикантно, если вспомнить, что Рабинович до сих пор является народным депутатом от "Оппоблока" и членом его партийной фракции в парламенте, хоть и создал два года назад собственный политпроект "За життя". То есть именно Рабинович был раскольником в некогда едином "Оппоблоке".

Еще более интересно, почему вдруг Рабинович поторопился объявить себя инициатором объединения, хотя до официального старта избирательной кампании остается еще более трех месяцев. И почему на роль ведомого согласился "Оппоблок".

Разгадка кроется в том, что "За життя" - это уже фактически политпроект не Рабиновича, а Медведчука, который недавно возглавил в этой партии направление "по восстановлению мира с Россией". Поэтому сценарии для Рабиновича сейчас пишутся в Кремле. Теоретически "Оппоблок" мог бы отказаться ложиться под Медведчука. Кстати, не факт, что на союз с партией Медведчука дал согласие Ринат Ахметов. Но другой "главный акционер" "Оппоблока" Дмитрий Фирташ, у которого сейчас огромные проблемы с предприятиями в оккупированном Крыму, судя по всему, покорился, как и глава партии Юрий Бойко. Иначе трудно объяснить мгновенный положительный отклик их партнера Левочкина на инициативу, озвученную Рабиновичем.

А для Медведчука (читай - Путина) сейчас самая приоритетная и первоочередная задача - не столько объединение двух партий (и даже не раскрутка единого кандидата), сколько то, чтобы обе эти партии как можно громче кричали, что в войне на Донбассе виновата Украина. Эта ложь будет вдалбливаться в головы украинцев все время до выборов - сначала до президентских, а затем и до парламентских.