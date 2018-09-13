Доллар на межбанке стал медленнее дешеветь

Елена Лысенко / UBR.ua

На межбанке активизировались покупатели валюты и курс доллара стал замедлять свое падение: если 10-11 сентября он потерял совокупно 19 копеек, то 12-го - лишь 2. Сегодня межбанк закрылся в рамках 28,06-28,08 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Такой исход прогнозировали немногие, ведь на открытии безналичных торгов доминировали продавцы, которые заливали рынок долларом, и котировки проваливались к 28,01 грн./$. Казначеи предвкушали штурм 28,0 грн./$ и появления Нацбанка с покупками валюты на этой отметке. Однако произошло совсем другое - появился крупный банк с иностранным капиталом и стал резво закупаться долларом (по слухам - Альфа-Банк). Говорят, что именно из-за его активности «американец» подорожал под вечер. Хотя в целом на рынке из этого трагедии не делают, отмечая разные течения на торгах.

«Разнонаправленные тренды сегодняшних торгов обусловлены ситуативными интересами крупных игроков рынка. Экспортеров, продающих валюту для текущих хозяйственных нужд, а также импортеров, оперативно закрывающих контракты на локальном проседании курса доллара. И конечно же ряда банков, обладающих значительными остатками на корсчетах для покупки валюты на позицию и под заявки клиентов», - рассказал директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

И сразу уточнил ситуацию с гривневой ликвидностью: остатки банков на корсчетах в НБУ в среду увеличились на 1,9 млрд. грн. (до 56,4 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через депозитные сертификаты, снизился на 1,3 млрд. грн. (до 19,5 млрд. грн.).

То, что банки стали пополнять свои валютные позиции под будущие перепродажи доллара, говорит только об одном - они не верят в глубокую просадку курса ниже 28,0 грн./$ и ждут его новые скачки вверх. Потому-то сейчас и закупаются «американцем» - чтобы потом на росте его дороже перепродать. Скорее всего после выплат Госказначейством возмещений по НДС, когда у импортеров появится больше гривны для приобретений.

В тоже время главными продавцами доллара, по словам казначеев, в среду были агропроизводители. Металлурги, которые еще вчера торговали с ними наравне, сегодня сократили свои валютные продажи.

«Сельхозпроизводители продолжат активно продавать доллар до конца этой недели, а может еще и всю следующую», - считает Юрий Гриненко.

Стабильные безналичные продажи «американца» три дня подряд вдохновили участников наличного рынке. Они стали решительнее опускать курс валюты в кассах. Его минимальная стоимость на продаже людям 12 сентября упала сразу на 10 копеек - до 28,02 грн./$. Правда, ее ставила лишь одна структура - Траст Капитал. Средний курсовой коридор потерял лишь 5 копеек и закрепился в рамках 28,15-28,25 грн./$. В нем работали Приватбанк, Альфа-Банк, ТАСкомбанк, Укрэксимбанк, Проминвестбанк, ОТП Банк, Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, УкрСиббанк. При этом выкупали финансисты валюту у населения в рамках 27,65-28,09 грн./$.

К концу дня банкиры не смогли однозначно ответить на ключевой вопрос сегодняшнего межбанка - завершили ли банки сегодня основные закупки доллара или часть спроса перенеслась на завтра? Хотя от ответа на него напрямую зависели прогнозы. Правда, большинство же надеется на то, что банки и импортеры вдоволь напитались валютой, и не станут под конец недели давить на курс.

«Скорее всего, 13 сентября межбанк будет стартовать в рамках 28,05-28,10 грн./$, и дальше все будут смотреть на объемы продаж экспортеров. Хотя, думаю, валютный курс еще может «сходить вниз», - считает Гриненко. Менее оптимистично на четверг настроился Олег Куринной, который ждет торговлю в рамках 28,1-28,2 грн./$.