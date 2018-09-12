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Выбирай, или проиграешь. Какими технологиями Порошенко сможет выиграть выборы-2019
14:57 12.09.2018 |
Одной из главных проблем Порошенко на выборах-2019, в отличие от выборов-2014, является слабая медиаподдержка. У него есть два возможных направления действий, чтобы переломить ситуацию. Во-первых, договариваться с отдельными медиамагнатами, прежде всего с Виктором Пинчуком, для чего может понадобиться посредничество американцев. Также желательно заручиться если не поддержкой, то хотя бы нейтралитетом со стороны каналов Рината Ахметова.
Вторая возможность (не противоречащая первой) - обзавестись поддержкой ряда каналов помельче. Этому способствует уже проведенный 1 сентября переход с аналогового на цифровое телевещание, лишивший "Интер" и "1+1" автоматически гарантированного лидерства (эти каналы имели наибольшее покрытие в аналоговом телевещании, а после перехода на цифру все общенациональные каналы будут иметь одинаковое покрытие). Но тут, что называется, палка о двух концах. На Порошенко сейчас не работает явным образом даже его собственный "5 канал", а Национальная общественная телерадиокомпания Украины, руководимая другом Арсена Авакова Зурабом Аласания, вообще откровенно "топит" против Порошенко и даже кичится этим. В то же время с переходом на цифру выросли шансы расширить свою аудиторию у таких пророссийских каналов, близких к Медведчуку, как "112 Украина" и NewsOne.
Также критической проблемой для Порошенко на предстоящих выборах грозит стать проблема команды. Одной из эффектных предвыборных технологий является создание мейнстрима, то есть как бы главного течения, в которое вливаются все новые и новые силы. В 2014-м именно Порошенко показал тут мастер-класс: вспомним, как он создал громкий альянс с Виталием Кличко, затем под его знамена встал Юрий Луценко, публично отказавшийся от союза с Юлией Тимошенко, и т. д. Тут важен сам факт регулярного пополнения команды новыми звездами, которые приглашают и всех остальных последовать их примеру.
Сейчас Порошенко по большому счету одинок. Даже те, кто вроде бы с ним, на поверку каждый сам за себя. Дальнейшие перспективы Порошенко будут во многом определяться тем, сумеет ли он предъявить обществу единую команду, которую скрепляли бы не должности, а общее видение целей и приоритетов. Но для этого недостаточно, чтобы Петр Порошенко договорился с Виталием Кличко, Юрием Луценко, Владимиром Гройсманом, Арсением Яценюком. Нужно, чтобы еще и они умели договариваться друг с другом.
Ну и, конечно же, эти выборы будут состязанием (если не войной) обещаний. Аксиомой считается, что нужно обещать избирателям то, чего они больше всего жаждут. Именно поэтому такой популярностью у конкурентов Порошенко пользуется обещание скорейшего и прочнейшего мира. Их политтехнологи изучили результаты соцопросов и выяснили, что украинцы больше всего хотят мира - даже больше, чем роста своих доходов, не говоря уж о борьбе с коррупцией.
Правда, в подобных опросниках обычно нет вопроса о цене, которую респонденты считают возможным заплатить за мир. А если есть, то ответы поражают разноголосицей мнений. Потому-то политики очень любят билборды с обещаниями мира, но без указания цены, по которой он достанется. В принципе Порошенко пытается перебить это словами о том, что мы уже обеспечиваем себе мир и безопасность, укрепляя свою армию. Это, конечно, правильно, но недостаточно, ведь мир в таком понимании уже наличествует, а людям свойственно желание получить то, чего у них еще нет.
Однако людям свойственно и другое, не менее сильное желание - не лишиться того, что у них есть. Это желание тем сильнее, чем большую цену они заплатили за то, что имеют. Поэтому единственно выигрышная стратегия Порошенко - сыграть на подобных страхах у тех избирателей, которые на данный момент во всех политиках разочаровались, никому не доверяют и не собираются идти на выборы. В 1992 г. кампания Choose or Lose ("Выбирай, или проиграешь") помогла победить на президентских выборах в США Биллу Клинтону. В 1996 г. ее скопировали под видом "Голосуй, или проиграешь" политтехнологи Бориса Ельцина и сделали своего клиента второй раз президентом РФ, хотя его рейтинг в начале кампании составлял всего лишь 3-6%.
Все избирательные штабы ищут какие-то точки, которые смогут зацепить людей. Можно вспомнить, как "Самопоміч" долго эксплуатировала "особый статус Донбасса" - просто потому, что это оказалось болевой точкой для общества. Сейчас тоже, наверное, будут искать очередную зраду. Хотя о новой версии третьего Майдана речь уже не идет (все-таки впереди выборы, на которых можно сместить власть без всяких майданов), но какая-нибудь "новая Врадиевка" не исключена.
Но наибольшей болевой точкой для украинского общества является страх потерять все то, что было обретено такой жуткой ценой - жизнями Небесной сотни и тысяч воинов, погибших при отражении российской агрессии. Потерять и созданную почти с нуля армию, и независимость Украины, и курс в НАТО и ЕС. То есть потерять все то, что появилось при Порошенко.
Сейчас не только у Порошенко, но у каждого из потенциальных кандидатов есть проблемы - или с наличием смыслов, способных цеплять людей за живое, или с наличием команды, пользующейся доверием избирателей, которая бы эти смыслы озвучивала, или с наличием масс-медиа, через которые эти смыслы доносились бы до зрителей, слушателей, читателей. Поэтому результаты предстоящей избирательной кампании еще долго, по-видимому, будут оставаться непредсказуемыми.
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