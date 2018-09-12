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Акции российских банков арестовали в Украине по иску Коломойского
14:16 12.09.2018 |
Апелляционный суд Киева 5 сентября арестовал акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка.
Соответствующий арест наложен по иску ряда компаний, опосредованно связанных с бывшим совладельцем ПриватБанка Игорем Коломойским («ПриватОфис», «Эверест Истейт», «Аэробуд» и др.).
Истцы подали соответствующий иск во исполнение решения Арбитражного суда Гааги от 2 мая о взыскании с России компенсации за отобранную в Крыму недвижимость. Из-за нарушения Россией соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11.1998 года - в пользу истцов было присуждено взыскать $139 млн с России.
Апелляционный суд Киева решил, что на территории Украины есть имущество, которое принадлежит Российской Федерации и на которое может быть обращено взыскание.
Помимо ареста акций банков с российским капиталом, суд запретил банкам проводить ликвидацию или реорганизацию юрлица, а также проводить любые действия, направленные на продажу принадлежащего имущества.
Напомним, ВТБ Банк в настоящее время сокращает свое присутствие в Украине и ранее заявлял, что рассматривает возможность отказа от банковской лицензии. Решение суда делает невозможным проведение реорганизации этого банка и продажу «дочек» Сбербанка и Внешэкономбанка в Украине.
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