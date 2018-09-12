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В Украине запустили единый электронный реестр профессиональных медосмотров
12:15 12.09.2018 |
Правительство всерьез вознамерилось решить проблему фиктивных медсправок. С этой целью уже начиная с сентября данные медосмотров водителей, силовиков, учителей, студентов и представителей общепита, торговли и др. начали вносить в единую государственную электронную базу медицинских данных. Отныне медосмотр можно пройти исключительно в заведениях здравоохранения, а его результаты будут отображаться в реестре.
Коль скоро данные будут доступны в электронной базе данных, украинцы, прошедшие легальный медосмостр в любой момент смогут получить дубликат свидетельства. Причем, совершенно бесплатно.
Однако базу создают прежде всего для борьбы с «подвальными» учреждениями, которых в Украине всегда хватало. Так, по оценкам участников рынка, до 80% всех справок о прохождении медосмотра «левые». В конечном итоге это приводит к тому, что нередко украинцев кормят, возят и воспитывают их детей люди, не имеющие на то права по медицинским показаниям.
Сейчас интернет буквально завален предложениями от различных компаний пройти медосмотр за 5 минут. Отдельные организации даже предлагают услугу адресной доставки справки. Цена вопроса небольшая: в зависимости от типа документа, он обойдется в 100-300 грн. Очевидно, что такой формат имеет мало общего с реальным врачебным исследованием.
Чтобы побороть этот недуг, чиновники и запустили реестр. Теперь контролирующие органы смогут сверить данные справок с информацией в реестре и выяснить происхождение документа. С этой целью для них уже выпустили мобильное приложение, с помощью которого можно быстро проверить факт прохождения медосмотра. Если в базе таких данных не окажется, бумага на руках не сможет служить подтверждением осмотра.
Впрочем, изменения произойдут не мгновенно. До конца года будет длиться переходный период, во время которого проведут поэтапную замену бумажных бланков медосмотров на электронные. Как только реформа будет запущена полноценно, с мошенническими схемами будет покончено, уверены в Минздраве.
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