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Доллар на межбанке 11 сентября провалили из-за новой распродажи бизнеса
23:56 11.09.2018 |
Украинский бизнес не унимается и продолжает вовсю продавать валюту. Под его давлением курс доллара на межбанке провалился 11 сентября еще на 8 копеек, и остановился в конце торгов в рамках 28,0850-28,10 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Совокупно за два дня «американец» потерял уже 19 копеек.
Его ценник мог провалиться даже сильнее, если бы Нацбанку не нужно было восполнять свои потери в золотовалютных резервах после крупных августовских распродаж (выбросил на поддержание гривны $668 млн.), и он анонимно не скупал доллар в Matching. Сегодня он делал это еще активнее, чем вчера: если в понедельник объемы его закупок оценивались до $30 млн., то уже во вторник - до $50 млн. 11 сентября НБУ ставил два курса на покупке: львиную часть валюты приобрел по 28,09 грн./$ и меньшую по 28,08 грн./$.
Если бы не закупки чиновников, межбанк бы точно сегодня ушел к 28,0 грн./$, а может даже и ниже этой отметки.
«Сегодня фактор превышения предложения над спросом вследствие ожидания покупателями валюты локального курсового «дна» перевесил фактор роста гривневой ликвидности в системе и возможного увеличения спекулятивных аппетитов», - прокомментировал происходящее директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Если вчера главными валютными продавцами на межбанке были агропроизводители, то сегодня доллар активно сбрасывали еще и металлургические компании. При этом финансисты говорили о сохранении стабильного спроса на валюту со стороны импортеров - без серьезного роста. Кто-то объяснял это ожиданиями по дальнейшему укреплению гривны, а кто-то делился слухами о проблемах с растаможкой товаров, возникающих в последнее время на украинской границе.
Что отмечали все банкиры хором - это сокращение гривневой ликвидности. Многим просто не за что покупать доллар, у них недостает нацвалюты.
На этом фоне чуть живее стали откатываться наличные цены на доллар. Его минимальная стоимость на продаже людям просела со вчерашних 28,19 грн./$ до 28,12 грн./$ (Юнекс Банк). А средняя - с 28,25-28,35 грн./$ до 28,20-28,30 грн./$, по ней работали многие крупные структуры: Приватбанк, Альфа-Банк, Укргазбанк, Проминвестбанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, ОТП Банк, Креди Агриколь Банк и др. При этом выкупали валюту у населения в рамках 27,65-28,16 грн./$.
Скорее всего это не конец, и доллар продолжит дешеветь и дальше. По крайней мере на это рассчитывают финансисты. «Думаю, 12 сентября межбанк будет стартовать в рамках 28,06-28,11 грн./$. И если экспортеры продолжат свои продажи в тех же темпах, то котировки могут отойти к 28,03-28,05 грн./$, а могут и вовсе к 28,0 грн./$», - спрогнозировал Юрий Гриненко.
Чуть осторожнее прогноз дал Олег Куринной - ждет завтра безналичную торговлю в рамках 28,1-28,2 грн./$.
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