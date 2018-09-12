Почему уголовное дело Ляшко — плохая новость для Тимошенко

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

На этой неделе СМИ сообщили, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро подготовили представления на снятие неприкосновенности с двух нардепов, один из которых аж сам Олег Ляшко - один из самых медийных украинских политиков, лидер оппозиционной фракции "радикалов", "бронзовый призер" президентских выборов 2014 г. и будущий кандидат в президенты.

Второго фигуранта представления - "оппоблоковца" Сергея Дунаева - мы вынесем за скобки, во-первых, потому, что его политический масштаб не сопоставим с масштабом Ляшко, а еще и потому, что ему, в отличие от главного "радикала", вменяется в вину лишь подача недостоверных данных в декларации о доходах (что всегда можно списать на механическую ошибку или забывчивость). А вот Ляшко плюс ко всему подозревается в незаконном обогащении, что потенциально намного серьезней.

И хотя официального подтверждения намерений САП и НАБУ не последовало - главный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий наличие представления не подтвердил и не опроверг, сославшись на тайну следствия, - информационный эффект от новости был предсказуемо громким. И лично Ляшко, и его соратники по партии тут же заявили о "политическом заказе власти", "политическом давлении", которое на оппозиционных "радикалов" оказывает директор НАБУ Артем Сытник по заказу Банковой.

При этом Олег Валерьевич, хоть Порошенко и "лично дает указания фальсифицировать" против него обвинения, продолжает излучать свойственный ему оптимизм, заверяя своих избирателей, что "все вымышленные дела" лопнут, "как мыльные пузыри", поскольку Ляшко, дескать, политик исключительно честный и порядочный.

И у Олега Валерьевича, надо признаться, есть определенные основания этот оптимизм излучать, несмотря на то что дело, по которому его хотят лишить неприкосновенности, кажется достаточно очевидным даже людям, далеким от юридической практики. Речь идет о знаменитых трех выигрышах лидера "радикалов" в лотерею на общую сумму около 500 тыс. грн, которые Ляшко задекларировал год назад. Тогда, напомним, информация о том, что Олег Валерьевич трижды в течение одного года выиграл крупные суммы денег, вызвала в стране шквал разнообразных издевок над "радикалом". Не спасало даже объяснение Ляшко, что свои полмиллиона он якобы выиграл, делая ставки на букмекерском тотализаторе на свой любимый клуб донецкий "Шахтер" и несколько менее любимый "Ливерпуль", ведь возможность трижды подряд сделать выигрышную ставку не слишком согласуется с теорией вероятности. Чтобы на тотализаторе выиграть сколько-нибудь пристойную сумму, напомним, нужно ставить на как можно менее вероятное событие.

Разумеется, антикоррупционные органы не могли пройти мимо подобного скандала и начали расследование, которое продолжается до сих пор, хотя еще в марте этого года в СМИ появилась информация, что в документах Украинской национальной лотереи, к которым по решению суда получило доступ НАБУ, задекларированные Ляшко выигрыши не зарегистрированы. Если это так, что, к слову, подтверждают и источники "ДС", то есть все основания считать, что лидер "радикалов" задекларировал заведомо недостоверную информацию, а законность дохода в 0,5 млн грн сомнительна.

Но оптимизм Ляшко проистекает отнюдь не из-за юридических аспектов дела, а из-за политических. Во-первых, политик прекрасно понимает, что для снятия с него неприкосновенности нужно не только 226 голосов в сессионном зале, но и соответствующее решение профильного комитета, и вероятность, что голоса найдутся не намного больше вероятности трижды подряд выиграть в лотерею. Во-вторых, история со снятием неприкосновенности - это отличный повод для Олега Валерьевича снова побыть в центре внимания СМИ, рассыпая направо и налево обвинения власти в "политических заказах", а заодно обвиняя и саму власть в астрономических размеров коррупции, на фоне которой скромный выигрыш "радикала" выглядит не заслуживающей внимания мелочью.

К тому же не надо забывать, что избиратель Ляшко по умолчанию иррационален, а потому вряд ли разочаруется в своей любви к политическому кумиру из-за истории с лотереей. Скорее совсем наоборот, при правильной и агрессивной контригре, которая Олегу Валерьевичу весьма неплохо удается, он способен даже нарастить свой рейтинг, что будет очень кстати в связи с приближающимися выборами. И вот тут наступает время задуматься другому участнику президентской гонки - Юлии Тимошенко. Сколько бы Ляшко не обвинял Порошенко в фабрикации дел против него, нарастить рейтинг за счет избирателя Порошенко Ляшко не сможет, поскольку их электораты почти не пересекаются, а вот иррациональный избиратель Тимошенко вполне способен восхититься образом "репрессированного" властью Олега Валерьевича и поменять политического кумира.

Таким образом, вырисовывается достаточно парадоксальная история - тюрьмой пугают Ляшко, но основания пугаться есть только у Тимошенко, но не тюрьмы, а усиления конкурента на ее электоральном поле. В этой связи можно было бы предположить, что вся история со снятием неприкосновенности, как утверждает Ляшко, разработана хитрыми политтехнологами с Банковой, но в реальности подобные многоходовки совершенно нетипичны для украинской политики. Объяснение начала новой атаки на лидера "радикалов", скорее всего, намного проще. Для директора НАБУ Артема Сытника лотерея Ляшко - отличная возможность одновременно и свою эффективность наконец-то показать и неэффективность оправдать. Дескать, НАБУ нашла и полностью доказала коррупцию в деятельности одного из крупнейших политиков страны, а до суда дело не дошло исключительно из-за круговой поруки среди депутатов, которые решили "не сдавать своего".