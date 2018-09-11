Атака Болтона на Гаагу. Как США могут защитить российских «ихтамнетов»

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Белый дом обещает санкции судьям Международного уголовного суда в Гааге, если те займутся действиями американцев в Афганистане.

Администрация Дональда Трампа в понедельник, 10 сентября, атаковала Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Поручили это советнику Белого дома по вопросам нацбезопасности Джону Болтону. Перед его выступлением проект заявления просочился в СМИ, что стало своего рода анонсом, вынудившим всех застыть в ожидании обещанного жесткого заявления советника.

И он не разочаровал. Болтон катком прошелся по МУС за его намерение расследовать вероятные преступления американских военнослужащих и агентов ЦРУ в отношении задержанных в Афганистане в период с 2003 по 2004 гг. "В ноябре 2017 года прокурор Международного уголовного суда в Гааге, - напоминает советник, - обратилась за разрешением расследовать вероятные преступления американских военных и агентов во времена войны в Афганистане: провести расследование, которого не просили ни Афганистан, ни любая другая страна, ратифицировавшая Римский статут. Буквально на днях МУС может объявить о формальном начале расследования против этих американских патриотов, которые добровольно согласились встать на пути зла и защитить наш народ, наш дом и наши семьи в связи с событиями 11 сентября".

После чего Болтон обвинил МУС в том, что суд, который в теории должен привлекать виновников "самых вопиющих зверств", на практике является "неэффективным, безответственным и в действительности опасным", а вероятное расследование назвал посягательством на суверенитет Штатов. "Сегодня, накануне годовщины терактов 11 сентября, я хочу четко заявить от имени президента США: Соединенные Штаты используют все необходимые способы, чтобы защитить своих граждан и союзников от несправедливого расследования в этом нелегитимном суде. Мы не будем сотрудничать с МУС. Мы, естественно, не присоединимся к расследованию. Мы дадим суду развалиться самостоятельно. В конце концов, со всеми его целями и намерениями этот суд уже умер для нас", - заверил он.

В качестве способов защиты Болтон назвал, во-первых, переговоры со странами, ратифицировавшими Римский статут, о двусторонних соглашениях, которые запретили бы выдавать Гаагскому суду граждан США. Во-вторых, советник пообещал жесткую ответную реакцию Вашингтона на действия любой компании или государства, которые будут помогать расследованию против американских граждан. В-третьих, пригрозил судебным разбирательством судьям и прокурорам МУС. Не исключается и введение санкций в их отношении - запрет на въезд, замораживание активов в США и т. п.

Израиль, не тронь

Кстати, Гаагскому суду влетело от Болтона еще и авансом - на случай, если тот решит заняться расследованием действий Израиля относительно палестинцев. Этого, в частности, добивается Организация освобождения Палестины (ООП), созданная в 1964 г. с целью создания независимого государства и ведения партизанско-террористической войны с Израилем и в свое время активно поддерживаемая КГБ. Ныне ее возглавляет Махмуд Аббас, лидер автономии. Конечно, с годами организация была несколько реформирована, и на первое место вышло строительство палестинского государства, но официально пункт об уничтожении Израиля никуда не делся. И здесь администрация Трампа продолжила свою политику принуждения Палестины к миру, начавшуюся с отказа в финансовой помощи. Теперь же, с привязкой к МУС, в Госдепе объявили о закрытии вашингтонского офиса ООП. "Соединенные Штаты всегда будут поддерживать нашего друга и союзника - Израиль. Мы не позволим МУС или любой другой организации ограничивать право Израиля на самооборону", - подчеркнул Болтон.

Откат к политике Буша

На самом деле жесткой отповеди Вашингтона ждали еще с ноября 2017 г. Именно тогда прокурор, которую упомянул Болтон, но не назвал имени, - Фату Бенсуда - запросила проведение расследования о возможных пытках, применяемых к задержанным боевикам. Еще ранее, в 2016 г., был опубликован прокурорский доклад, в котором говорилось, что "преступления предположительно совершаются с особой жестокостью и унижают человеческое достоинство жертв". Однако Бенсуда заинтересовалась не только событиями 15-летней давности, но и относительно недавними - 2015 г., когда ВВС США по ошибке нанесли авиаудар по госпиталю "Врачей без границ" в Кундузе, в результате чего погибли 42 человека.

Понятное дело, что связывание воедино этих инцидентов не по душе администрации Трампа. Да и невыгодно властям Афганистана, ведь еще в докладе МУС 2015 г. были описаны злодеяния местных силовиков, в том числе пытки и жестокое обращение с пленниками. Кстати, Болтон неспроста указал на тот факт, что Афганистан, ратифицировавший Римский статут, не просил этого расследования.

Однако критика Гаагского суда нынешней администрацией не является уникальной. Сам Болтон подчеркнул, что горд "кампанией против суда", ведь он был критиком МУС во время своей работы в администрации Джордж Буша-младшего. США, напомним, ратифицировали Римский статут в 2000 г., но отозвали подпись через два года. Тогда Буш тоже заявлял, что МУС угрожает суверенитету США, а ко всему подрывает авторитет Совбеза ООН (тогда веры в этот орган было значительно больше), а также указывал на политически мотивированные судебные преследования и настаивал на том, что под юрисдикцию Гаагского суда должны подпадать лишь граждане стран, ратифицировавших Римский статут.

С приходом в Белый дом Барака Обамы политика относительно МУС смягчилась - Вашингтон начал помогать суду в различных расследованиях. Кроме того, в США положительно отреагировали на решение суда по суданскому лидеру Омару аль Баширу. Но когда в кресле президента Обаму сменил Трамп, а точнее, с приходом в его команду Болтона, как видим, произошел откат до бушевских времен. Это в очередной раз доказывает степень влияния советника на нынешнего американского лидера.

Хотя это не значит, что Трамп, подверженный этому влиянию, послушно воплощает в жизнь рекомендации своего советника по нацбезопасности. На самом деле, прессинг МУС его администрацией в полной мере соответствует его политике America First, его национальному протекционизму и планомерному оттиранию международных институций от американской внутренней политики.

Особенно важно, как удачно выбрано время - годовщина терактов 11 сентября. День, когда американцы, наверное, наиболее сплочены и, вспоминая о событиях тех дней, болезненно реагируют на любое посягательство на их свободу извне. В этом контексте Трамп вновь столбит за собой статус защитника. И выбор глашатая его воли тоже не менее удачен: Болтон имеет давний опыт "взаимоотношений" с МУС.

Выводы для Украины

МУС подвергался критике не только со стороны администрации Буша. Эксперты, пресса, политики неоднократно указывали суду на его медлительность и неэффективность, а также намекали на политическую ангажированность. С 2002 г., когда МУС начал работу, не набралось и 30 дел, им возбужденных. Вердикты были вынесены лишь по четырем. К тому же в Штатах выражали недовольство тем, что Гаагский трибунал может потратить огромные средства на расследование того или иного дела, а какой-нибудь диктатор с руками по локоть в крови в итоге получит несчастных восемь лет.

Еще один камень в огород Гаагского суда - чрезмерное внимание к делам на Африканском континенте, что в 2016 г. стало одной из причин, наряду с решением Джейкоба Зумы защитить Башира, отзыва подписи ЮАР, а также Гамбией, откуда родом, к слову, вышеупомянутый прокурор Бенсуда. Репутации МУС был нанесен серьезный ущерб, компенсировать который можно делами в других точках планеты, включая Афганистан или Украину. И здесь просматриваются определенные риски для Киева, поскольку для украинского государства такой инструмент, как МУС, несмотря на определенные недостатки, не будет лишним в оказании международного давления на Россию.

Да, Украина так и не присоединилась к странам, ратифицировавшим Римский статут, коих на сегодняшний день 123. В ч. 6 ст. 124 Конституции были внесены изменения, согласно которым ратификация статута может состояться на ранее конца июня следующего года. В то же время в 2015 г. Киев признал юрисдикцию МУС ad hoc. То есть с минимальным собственным участием в расследованиях. Есть обязательства, но не права. Но и этого достаточно, чтобы МУС по инициативе прокурора (а так и произошло в случае с Украиной) занялся украинско-российским конфликтом и событиями на Майдане.

Вчерашнее же заявление Белого дома создает своеобразный опасный прецедент для Украины. На данный момент прежде всего информационного характера, поскольку Кремль, отозвавший в 2016 г. подпись под Римским статутом, теперь сможет кивать на Джона Болтона, а также на судебное преследование и санкции в отношении судей, если таковые будут, когда МУС займется преступлениями "ихтамнетов" из РФ на Донбассе и в Сирии. Причем Кремль, со свойственным ему цинизмом, может "одолжить" тезисы Болтона о добровольцах, "вставших на пути зла". Плюс вероятные ограничительные меры США касательно Гаагского суда подорвут и без того потрепанный авторитет МУС и, как следствие, всю его архитектуру. С одной стороны, политику Белого дома понять и объяснить можно, да и аргументация справедлива. С другой - все это не на руку Украине. Поскольку, в отличие от беззубого Совбеза ООН, у Международного уголовного суда есть какой-никакой арсенал инструментов для наказания отдельных представителей "русского мира" за агрессию на Донбассе и аннексию Крыма.