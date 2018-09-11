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Луценко после выборов президента Украины хочет уйти в политику
14:22 11.09.2018 |
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что после президентских выборов в 2019 году при любом результате он намерен заняться политикой.
"Я считаю, что мой политический опыт и возможность сказать "нет" (а если надо, то и гораздо грубее) ... - нужен здесь до окончания президентских выборов. А после этого при любом результате я имею намерение подготовиться и перейти в украинскую политику. Хочу подчеркнуть - при любом исходе выборов", - сказал он в интервью изданию "Цензор. НЕТ", опубликованном во вторник.
Отвечая на вопрос о том, намерен ли он объединить свои действия вместе с городским головой Виталием Кличко, Ю.Луценко указал: "Не исключаю такого варианта. Да, я действительно общаюсь по поводу будущей парламентской кампании с Кличко. Мы ведем об этом очень хорошие разговоры. Но не только с ним".
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