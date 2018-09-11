Экспортеры стали активнее заливать межбанк долларом

Елена Лысенко / UBR.ua

Благодаря этому 10 сентября курс доллара на межбанке просел на 11 копеек, и зафиксировался к вечеру в рамках 28,16-28,18 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Как и прежде, главными валютными поставщиками оставались аграрии и металлургический комплекс. Но наибольшую активность проявили все-таки сельхозпроизводители.

«Хороший урожай кукурузы и семечки - отсюда увеличение валютной выручки и растущие продажи доллара. Так что все логично», - отметил Гриненко.

Покупатели доллара поначалу не верили в свое счастье и с утра даже устроили небольшой ажиотаж, активно скупая валюту. Потому на моменте котировки поднимались до 28,24-28,26 грн./$. Однако, как только импортеры поняли, что валюты хватит всем, уже спокойно провели свои приобретения и котировки откатились.

Доллара оказалось больше чем достаточно, и возникший избыток выкупал Нацбанк. По разным оценкам, он приобрел 10 сентября до $30 млн. в среднем по 28,18 грн./$. И хоть немного улучшил состояние своих золотовалютных резервов, которые за август сократились на 2,9% - до $17,2 млрд.: в прошлом месяце НБУ продал на межбанке для стабилизации курса гривны $668 млн, а выкупил лишь $16,7 млн.

Крупные валютные продажи - ключевой фактор просадки долларовых котировок, но не единственный. Еще финансисты говорили о сокращении свободного гривневого ресурса.

«Сыграло роль резкое (-12,7 млрд грн в сравнении с пятницей) снижение остатков на корсчетах банков, активизировавшее продажу валюты ими с позиции для проведения клиентских платежей и выполнения нормативов НБУ и ограничившее ресурс для спекулятивных движений. Также активность и направление спекулятивных движений задают спокойствие наличного рынка, а также волатильность евро и рубля на мировых финансовых рынках. Да и работа в Киеве миссии МВФ оказывает позитивное влияние на настроения участников рынка», - заверил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

В тоже время на наличном рынке финансисты не спешат опускать курс продажи доллара людям. Средние ценники остались в рамках 28,25-28,35 грн./$, в них работали Укргазбанк, Universal Bank, Приватбанк, Сбербанк, УкрСиббанк, Проминвестбанк, Альфа-Банк, Укрэксимбанк, ОТП Банк. При этом несколько крупных структур ставили ценники и повыше - 28,50-28,55 грн./$: Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, Креди Агриколь Банк, Правэкс-банк. А ВТБ Банк повесил в кассе самый высокий курс продажи на уровне 28,90 грн./$.

Минимальная стоимость наличной валюты находилась на уровне 28,19 грн./$, ее предлагали небанковские финучреждения, а самая низкая стоимость доллара на продаже банков фиксировалась на уровне 28,20 грн./$ (Банк Пивденный).

Финансисты рассчитывают на дальнейшие валютные продажи агросектора, потому делают положительные для гривны прогнозы.

«Думаю, завтра межбанк будет стартовать в рамках 28,14-28,20 грн./$, и доллар еще может просесть. Вряд ли сильно глубоко, но при стабильных продажах агросектора может немного потерять», - считает Юрий Гриненко.

Отмечая рост валютных продаж, финансисты не исключают также более продолжительную реакцию валютного рынка на заявления наших чиновников о сотрудничестве с внешними кредиторами.

«В ожидании прогресса по переговорам с МВФ участники торгов попытаются сыграть на укрепление гривны», - допустил в беседе с UBR.ua начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

Хотя есть и те, кто допускает подорожание безналичного доллара: Олег Куринной ждет 11 сентября торговлю в рамках 28,2-28,3 грн./$.