Потребительские цены в Украине в августе остались неизменными, за год выросли на 9% - Госстат

Потребительские цены в Украине после снижения на 0,7% в июле в августе остались неизменными, а с начала года их рост составил 3,6%, сообщила Государственная служба статистики Украины в понедельник.

По данным ведомства, в годовом измерении (август-2018 к августу-2017) инфляция немного увеличилась – до 9% по сравнению с 8,9% по итогам июля, что, однако, ниже 9,9% по итогам июня и 11,7% – по итогам мая.

Базовая инфляция в августе-2018 составила 0,1% после "минус" 0,1% в июле, а по итогам восьми месяцев она достигла 3,5%.

В годовом измерении рост базового индекса замедлился до 8,7% с 8,8% по итогам июля и 9% – по итогам июня.

Как сообщает статведомство, на потребительском рынке в августе по сравнению с предыдущим месяцем цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,6%. Наиболее (на 10,5% и 6,2%) подешевели овощи и фрукты. Цены на рыбу и рыбопродукты, сало, масло снизились на 0,4-0,2%.

В то же время на 6% подорожали яйца, на 1,1-0,3% - продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, хлеб, кисломолочная продукция, макаронные изделия, безалкогольные напитки.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%, в т.ч. на табачные изделия - на 1,3%, алкогольные напитки - на 0,3%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% состоялся главным образом за счет повышения платы за аренду жилья на 1,7%, тарифов на канализацию – на 1,2%, на содержание домов и придомовых территорий - на 0,9%, водоснабжение – на 0,8%.

Повышение цен на транспорт в целом на 1,5% в основном произошло за счет подорожания проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 3,4%, автомобилей – на 1,6%, топлива и масел – на 1,1%

Как сообщалось, инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год – 43,3%, 2014 год – 24,9%.

Нацбанк в конце октября 2017 года ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 6% до 7,3%, в январе 2018 года – до 8,9%, а Кабинет министров – с 7% до 9%.

В августе НБУ ожидал сохранения дефляции. Однако, несмотря на это, с 7 сентября он повысил учетную ставку с 17,5 до 18% годовых. Это стало уже третьим повышением ставки в этом году, которое центробанк предпринимает для возврата в границы целевого диапазона: со 2 марта он повысил ее до 17% с 16%, а с 13 июля – до 17,5%.



Индекс цен потребителей в августе 2018г, %

август 2018 к июлю 2018 август 2018 к декабрю 2017 август 2018 г. к августу 2017 январь-август 2018 к январю-августу 2017 Индекс потребительских цен 0,0 3,6 9,0 11,7 Продукты питания и безалкогольные напитки -0,6 1,4 7,1 13,2 Продукты питания -0,7 1,3 7,1 13,6 Хлеб та хлебопродукты 0,7 5,6 9,3 9,2 Хлеб 0,8 9,1 17,1 18,1 Макаронные изделия 0,3 6,5 10,4 10,0 Мясо и мясопродукты 1,0 5,3 10,0 20,8 Рыба та рыбопродукты -0,4 7,4 5,7 3,7 Молоко 0,1 -4,9 13,1 16,9 Сыр и мягкий сыр (творог) 0,0 2,0 12,5 14,5 Яйца 6,0 -21,5 40,2 57,4 Масло сливочное -0,2 2,2 13,9 16,3 Масло подсолнечное 0,1 1,1 2,5 3,0 Фрукты -6,2 -5,6 -10,5 15,9 Овощи -10,5 -6,2 -4,2 5,3 Сахар 0,1 -4,5 -18,6 -16,7 Безалкогольные напитки 0,3 3,7 5,2 5,6 Алкогольные напитки, табачные изделия 0,9 12,0 17,9 19,4 Одежда и обувь -2,6 -5,6 2,0 1,8 Одежда -1,8 -5,1 1,6 1,4 Обувь -4,0 -6,7 2,1 2,2 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0,5 2,7 4,8 6,5 Содержание и ремонт жилья 1,4 7,2 11,2 10,1 Водоснабжение 0,8 10,2 12,3 17,3 Канализация 1,2 10,5 11,7 14,0 Содержание домов и придомовых территорий 0,9 20,0 24,1 37,1 Электроэнергия 0,0 0,0 0,0 5,8 Природный газ 0,0 0,0 0,1 0,7 Горячая вода, отопление 0,3 0,3 3,5 3,4 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0,3 4,8 6,8 5,6 Здравоохранение 0,1 4,8 8,1 8,7 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование 0,1 4,0 7,2 7,6 Амбулаторные услуги 0,4 7,9 12,5 13,9 Транспорт 1,5 7,7 16,2 15,2 Топливо и масла 1,1 5,3 19,7 19,1 Транспортные услуги 3,1 18,3 23,2 20,0 Пассажирский железнодорожный транспорт 0,2 18,0 8,7 8,7 Пассажирский автодорожный транспорт 3,4 18,4 24,8 21,3 Связь 0,1 6,1 9,0 9,7 Отдых и культура 0,4 2,8 4,2 4,4 Образование 0,1 2,8 15,4 15,3 Рестораны та гостиницы 0,6 7,5 14,7 16,2 Разные товары и услуги 0,3 2,1 9,3 8,9

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения ООС.

Данные: Госстат