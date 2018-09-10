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Потребительские цены в Украине в августе остались неизменными, за год выросли на 9% - Госстат
18:29 10.09.2018 |
Потребительские цены в Украине после снижения на 0,7% в июле в августе остались неизменными, а с начала года их рост составил 3,6%, сообщила Государственная служба статистики Украины в понедельник.
По данным ведомства, в годовом измерении (август-2018 к августу-2017) инфляция немного увеличилась – до 9% по сравнению с 8,9% по итогам июля, что, однако, ниже 9,9% по итогам июня и 11,7% – по итогам мая.
Базовая инфляция в августе-2018 составила 0,1% после "минус" 0,1% в июле, а по итогам восьми месяцев она достигла 3,5%.
В годовом измерении рост базового индекса замедлился до 8,7% с 8,8% по итогам июля и 9% – по итогам июня.
Как сообщает статведомство, на потребительском рынке в августе по сравнению с предыдущим месяцем цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,6%. Наиболее (на 10,5% и 6,2%) подешевели овощи и фрукты. Цены на рыбу и рыбопродукты, сало, масло снизились на 0,4-0,2%.
В то же время на 6% подорожали яйца, на 1,1-0,3% - продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, хлеб, кисломолочная продукция, макаронные изделия, безалкогольные напитки.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%, в т.ч. на табачные изделия - на 1,3%, алкогольные напитки - на 0,3%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% состоялся главным образом за счет повышения платы за аренду жилья на 1,7%, тарифов на канализацию – на 1,2%, на содержание домов и придомовых территорий - на 0,9%, водоснабжение – на 0,8%.
Повышение цен на транспорт в целом на 1,5% в основном произошло за счет подорожания проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 3,4%, автомобилей – на 1,6%, топлива и масел – на 1,1%
Как сообщалось, инфляция в Украине в 2017 году ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год – 43,3%, 2014 год – 24,9%.
Нацбанк в конце октября 2017 года ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 6% до 7,3%, в январе 2018 года – до 8,9%, а Кабинет министров – с 7% до 9%.
В августе НБУ ожидал сохранения дефляции. Однако, несмотря на это, с 7 сентября он повысил учетную ставку с 17,5 до 18% годовых. Это стало уже третьим повышением ставки в этом году, которое центробанк предпринимает для возврата в границы целевого диапазона: со 2 марта он повысил ее до 17% с 16%, а с 13 июля – до 17,5%.
Индекс цен потребителей в августе 2018г, %
|август 2018 к июлю 2018
|август 2018 к декабрю 2017
|август 2018 г. к августу 2017
|январь-август 2018 к январю-августу 2017
|Индекс потребительских цен
|0,0
|3,6
|9,0
|11,7
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|-0,6
|1,4
|7,1
|13,2
|Продукты питания
|-0,7
|1,3
|7,1
|13,6
|Хлеб та хлебопродукты
|0,7
|5,6
|9,3
|9,2
|Хлеб
|0,8
|9,1
|17,1
|18,1
|Макаронные изделия
|0,3
|6,5
|10,4
|10,0
|Мясо и мясопродукты
|1,0
|5,3
|10,0
|20,8
|Рыба та рыбопродукты
|-0,4
|7,4
|5,7
|3,7
|Молоко
|0,1
|-4,9
|13,1
|16,9
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|0,0
|2,0
|12,5
|14,5
|Яйца
|6,0
|-21,5
|40,2
|57,4
|Масло сливочное
|-0,2
|2,2
|13,9
|16,3
|Масло подсолнечное
|0,1
|1,1
|2,5
|3,0
|Фрукты
|-6,2
|-5,6
|-10,5
|15,9
|Овощи
|-10,5
|-6,2
|-4,2
|5,3
|Сахар
|0,1
|-4,5
|-18,6
|-16,7
|Безалкогольные напитки
|0,3
|3,7
|5,2
|5,6
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|0,9
|12,0
|17,9
|19,4
|Одежда и обувь
|-2,6
|-5,6
|2,0
|1,8
|Одежда
|-1,8
|-5,1
|1,6
|1,4
|Обувь
|-4,0
|-6,7
|2,1
|2,2
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|0,5
|2,7
|4,8
|6,5
|Содержание и ремонт жилья
|1,4
|7,2
|11,2
|10,1
|Водоснабжение
|0,8
|10,2
|12,3
|17,3
|Канализация
|1,2
|10,5
|11,7
|14,0
|Содержание домов и придомовых территорий
|0,9
|20,0
|24,1
|37,1
|Электроэнергия
|0,0
|0,0
|0,0
|5,8
|Природный газ
|0,0
|0,0
|0,1
|0,7
|Горячая вода, отопление
|0,3
|0,3
|3,5
|3,4
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0,3
|4,8
|6,8
|5,6
|Здравоохранение
|0,1
|4,8
|8,1
|8,7
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|0,1
|4,0
|7,2
|7,6
|Амбулаторные услуги
|0,4
|7,9
|12,5
|13,9
|Транспорт
|1,5
|7,7
|16,2
|15,2
|Топливо и масла
|1,1
|5,3
|19,7
|19,1
|Транспортные услуги
|3,1
|18,3
|23,2
|20,0
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|0,2
|18,0
|8,7
|8,7
|Пассажирский автодорожный транспорт
|3,4
|18,4
|24,8
|21,3
|Связь
|0,1
|6,1
|9,0
|9,7
|Отдых и культура
|0,4
|2,8
|4,2
|4,4
|Образование
|0,1
|2,8
|15,4
|15,3
|Рестораны та гостиницы
|0,6
|7,5
|14,7
|16,2
|Разные товары и услуги
|0,3
|2,1
|9,3
|8,9
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения ООС.
Данные: Госстат
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