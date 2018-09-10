Украинский паспорт стал 24-ым по возможностям в мире





Украинский паспорт занял 24 место по спектру возможностей в рейтинге Global Passport Power Rank 2018.

В частности, паспорт гражданина Украины гарантирует безвизовый доступ в 90 стран. Еще в 41 стране украинцы могут получать визу по прибытию, а для поездок в 67 стран должны оформлять визу заранее.

Украинцам все еще нужна виза для поездок в Японию, Соединенные Штаты, Великобританию, Ирландию и Китай.

Украинский паспорт в рейтинге граничит с документами Антигуа и Барбуда и Тринидадом и Тобаго (23 место) и Маврикия и Венесуэлой (25 место).

В прошлом году Украина в рейтинге была 32-й.

Первое место в рейтинге как и в прошлом году занял паспорт Сингапура - его владельцы могут путешествовать без виз в 127 стран, и только в 32 должны оформлять визу.

