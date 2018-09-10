Дискредитация экзархов: Как Москва планирует противостоять автокефалии в Украине

Ігор Петренко / Depo.ua

Как оказалось, лидеры президентских рейтингов решили не замечать ускорение процесса предоставления Украинской церкви автокефалии.

Итак, после того, как делегация РПЦ ничего не добилась в Константинополе, события вокруг возможного получения томоса начали развиваться неожиданно быстро. Сначала Вселенский патриархат принял решение о своем праве без учета мнения Москвы предоставлять всем государствам право на создание поместной церкви. А уже 7 сентября Варфоломей призначил своими экзархами в Киеве архиепископа Даниила Памфилийского из США и епископа Илариона Эдмонтонского из Канады.

Это возмутило РПЦ и ее филиал в Украине - УПЦ МП. Последняя заявила: приезд экзархов является грубым нарушением их канонической территории. У Гундяева пошли еще дальше. Там набросились на Вселенского патриарха, обвинили его во вмешательстве "в дела другой поместной церкви" и "ложном толковании исторических фактов". И, в конце концов, пригрозили ответными действиями.

О том, что УПЦ МП не является поместной церковью, знают даже дети. Что же касается толкования истории, то все уже привыкли к искажению исторических фактов российской пропагандистской машиной. Поэтому это неинтересно. Интереснее, как Москва отреагирует в случае, если присланные экзархи активно будут готовить почву для предоставления томоса. То есть, как Кремль будет воплощать свои угрозы в жизнь.

Вариантов может быть два. Первый: благодаря воздействию на отдельные поместные церкви РПЦ будет создавать негативный информационный фон вокруг действий Вселенского патриарха. Агенты "русского мира" в Украине (а таких много) будут баллотироваться и впоследствии в президенты, и в депутаты, будут повторять кремлевские темники о "расколе", что это не будет автокефалия, а экзархат Константинополя, что Варфоломей реализует идею "православного Ватикана", а это нарушает каноны. Настоящая же цель этой информационной кампании - проверить, кто дружит с РПЦ, а кто нет.

Следующим шагом может быть отмена широкой автономии УПЦ МП и объявление о создании украинского экзархата. Подобное образование существовало с 1921 по 1990 год. Друзья РПЦ и других церквей по этому сценарию должны поддержать действия Кирилла, а часть украинских политиков - признать "каноничность" экзархата. Проще говоря, Русская православная церковь хочет сыграть в "спасительницу истинного православия", а ее кураторы из ФСБ - навязать Украине религиозный конфликт. Желательно под выборы.

Второй вариант: не форсировать события, а подождать, пока украинские политики все разрушат сами. Как это бывало уже много раз. Один из известных блогеров написал, что ситуация с автокефалией может спровоцировать Путина на усиление военной агрессии. Не исключено. Но реальнее все же представляется другой сценарий - дискредитировать личности экзархов (в сети уже появились "компрометирующие" сообщения, что один из них - Даниил Памфилийский, в миру Владимир Зелинский - начинал образование как греко-католик, принадлежал к этой церкви, а уже в США перешел к православным) и делать акцент на том, что томос - предвыборная технология Порошенко. Мол, людей больше интересует возможный рост цен на газ, а не разборки за церковь.

О том, что подобный сценарий уже реализуется, может свидетельствовать хотя бы тот факт, что никто из потенциальных соперников Порошенко на президентских выборах не сделал ни одного заявления ни по поводу решения Константинополя, ни относительно приезда экзархов.

Юлия Тимошенко, известная поклонница УПЦ КП, на партийном сайте и на своей Facebook-странице рассказывает о газе, поздравляет спортсменов-победителей и свой родной город Днипро. Анатолий Гриценко хвастается словленной рыбой. Олег Ляшко празднует день рождения любимой собаки и сообщает о поездках по регионам. Молчат о церковном прорыве и более мелкие кандидаты. Складывается впечатление, что приобретение Украинской церковью независимости кандидатов в президенты вообще не волнует. Даже не прокомментировали угрозы со стороны РПЦ, хотя это такая возможность в патриотическом запале порвать на себе вышиванку.