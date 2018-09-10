Сезонная тактика. Где «гибриды» пытаются мстить за смерть Захарченко

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Вполне прогнозируемого обострения на линии соприкосновения после устранения неизвестными главы оккупационной администрации в Донецкой области Александра Захарченко на прошедшей неделе не произошло.

Однако связано это, по всей видимости, с внутренними разборками в среде коллаборантов. И непонятным отношением к вооруженным формированиям. Так, например, взявший власть в "Донецкой народной республике" после бескровного переворота Пушилин уволил или оставил "и.о." большинство "министров", однако в своем "указе" ни словом не упомянул о "министре обороны".

В то же время говорить о соблюдении "школьного перемирия" боевиками на фронте в полной мере не приходится. Количество обстрелов и применяемые калибры (совсем не "минские") постоянно возрастают. Так, за 8 сентября пресс-служба ООС зафиксировала 25 обстрелов наших позиций - тут стоит понимать, что эта цифра достаточно приблизительная, однако в целом отражает динамику ситуации. Напомним, что до объявления "школьного перемирия" количество обстрелов достигало 35-40 в сутки, а осенью 2017 г. - 90-95.

Районы обстрелов все те же и практически не меняются на всем протяжении трехлетней "позиционной войны" - это Крымское, Золотое на Луганском направлении, Майорск, Южное, Верхнеторецкое - на Горловском, Красногоровка, Марьинка - на донецком и Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское - на Мариупольском.

К уже стандартной тактике противника на этой недели добавился и "сезонный" элемент. Как и в прошлом (и позапрошлом) году боевики стали специально тем или иным способом (как правило, трассирующими пулями) поджигать сухостой на передней линии. Затем либо под прикрытием дыма пытаются выйти на дистанцию эффективного огня из стрелкового вооружения либо атакуют наши пожарные команды, которые выдвигаются для тушения. Именно по первому сценарию развивались события 7 сентября на одном из взводных опорных пунктов в районе Новгородского на горловском направлении, которые обороняет 58-я мотопехотная бригада.

В том бою получил огнестрельное проникающее ранение в грудь, несовместимое с жизнью, 20-летний боец с Полтавщины Владислав Карпун. Несмотря на то, что он был вовремя эвакуирован и ему оказана первая медицинская помощь, однако на следующий день несмотря на все усилия врачей, он умер.

Стоит отметить, что это третья потеря нашей группировки на Донбассе за сентябрь - 1-го числа в районе Светлодарской дуги на мине подорвался разведчик 54-й отдельного разведбата (по понятным причинам его фамилия до сих пор официально не озвучена), а 5 сентября в бою под Водяным (Мариупольское направление) погиб уроженец Черниговщины Максим Авдиенко из 36-й отдельной бригады морской пехоты.

В общем тема потерь очень болезненна для наших вооруженных сил в последнее время. Так, август стал самым кровавым с начала года - погибло 18 бойцов. И это при том, что официально действовало так называемое "хлебное" перемирие. А всего же с начала года по 9 сентября, включая добровольцев, на фронте погиб 101 военнослужащий. Хотя такая цифра потерь довольно не критична для 250-ти тысячной армии в целом, однако надо всегда помнить, что за каждым погибшим стоит семья и родственники. Плюс - не стоит забывать и количестве раненных, которых на порядок больше.

Тем временем, события на фронте никак не влияют на повышение обороноспособности наших вооруженных сил, которое идет по своей отдельной программе.

Так, во исполнение решения СНБО на Азовское море перебрасывают малые бронированные артиллерийские катера. Официальных комментариев пока нет, но по неофициальной информации от представителей "Українського мілітарного центру" командованием Военно-морского флота поставлена задача к 10 сентября перебросить три катера типа "Гюрза". Появились и нечеткие фотографии автомобильного трейлера в районе Бердянска. По всей видимости, военные, как я и предполагалось, используют маршрут: Одесса - Скадовск (морем) - Скадовск - Бердянск (автомобильным транспортом) - Бердянск - Мариуполь (морем). Но повторим, что это только предположения. Надеемся, ясности добавит официальная информация от одной из многочисленных военных пресс-служб.

Прошедшая неделя прошла под знаком танковых войск, что в принципе и неудивительно, так как 9 сентября вооруженные силы отмечали день танкиста. Естественно, что не обошлось и без праздничных мероприятий с награждением и показательными выступлениями. Так, 8 сентября на полигоне в Гончаровском в очередной раз были подведены результаты соревнований на лучший танковый взвод. Причем в этом году кроме уже "традиционных" танкистов механизированных и танковых бригад ВСУ, танковых батальонов и рот Десантно-Штурмовых Войск, участие принял и сводный взвод Национальной Гвардии Украины. И хотя они не вошли в "тройку" лидеров, однако уверенно вошли в "пятерку". Учитывая немногочисленность танкового парка НГУ и фактически не присутствие на Донбассе на первой линии - это довольно неплохой результат.

Показательные выступления перед многочисленными журналистами и военными атташе были как всегда весьма впечатляющими. В этом году к относительно устоявшейся программе добавили и весьма неожиданный элемент - пуски танковых управляемых снарядов "Кобра" и "Комбат". Если более современный "Комбат" сейчас массово закупается, то появление в строю еще "советской" "Кобры" (принят на вооружение как оружие для Т-64БВ в 1976 г.) стало некой мини-сенсацией для специалистов. До этого считалось, что все они "протухли" и их применение невозможно.