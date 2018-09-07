Доллар на межбанке дорожает по инерции

Юрий Павлов / UBR.ua

Последние на этой неделе торги на межбанке завершились сдержанным ростом курса доллара. Сессия открылась на уровне 28,20-28,25 грн./$, но к полудню котировки выросли до 28,27-28,29 грн./$. Правда сдвинуть курс дальше продавцы не смогли - торги закрылись на дневных показателях, сообщил директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Непривычное для последних нескольких недель затишье на межбанке банкиры объяснили вчерашним выходом на рынок НБУ. Тот остановил внезапный марш-бросок гривни, чем дал четкий сигнал рынку.

«Курсовой маяк регулятора, купившего излишки валютного предложения в ценовом коридоре 28,22-28,24, активизировал отложенный спрос», - пояснил Олег Куринной. И обратил внимание на подросшие остатки банков на корсчетах, которые подогревают спекулятивные настроения.

Объем свободной ликвидности вырос на 1,6 млрд грн. и составил 74,7 млрд грн., при этом остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 3,7 млрд грн. до 53,4 млрд грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, снизился на 2,1 млрд грн. и составил 21,3 млрд грн.

Пробовал «угнаться» за межбанком и черный рынок. Однако все попытки валютчиков приподнять курс хотя бы к отметке 28,30 грн./$ с треском проваливались - интереса к дорожающей валюте клиенты не проявляли невзирая даже на тот факт, что спрос и предложение сегодня были уравновешены (всю неделю продавцы доминировали на черном рынке). К вечеру менялы торговали долларом в диапазоне 28,23-28,25 грн./$. А разрыв между безналичными котировками и уличным курсом снова вырос.

Самый дешевый бакс на легальном рынке можно было купить в кассе банка Forward и в небанковских учреждениях - здесь курс продажи устанавливали на отметке 28,24 грн./$. Большинство же структур торговали долларом в коридоре 28,25-28,30 грн./$. Выкупали валюту у населения в рамках 28,0-28,22 грн./$.

От начала следующей недели банкиры существенных потрясений не ждут. Они полагают, что в ближайшие дни сохранится курсовая динамика пятницы: доллар будет дорожать, прибавляя в день по нескольку копеек. Факторов, которые могли бы расшевелить межбанк и придать ему динамики сейчас нет.

Между тем, на рынке доминируют девальвационные настроения, которые только усилились после вчерашнего повышения Нацбанком учетной ставки - финансисты ждали от регулятора более решительных мер, и прогнозировали, что тот поднимет индикатор сразу на 1%. Потому, со следующей недели игроки займут исходные позиции: экспортеры станут придерживать валютную выручку, а импортеры, наоборот, активно скупать валюту.

«По нашему мнению, в начале следующей недели торги будут проходить в диапазоне 28,2-28,4 грн./$», - спрогнозировал Куринной.

На понедельник, 10 сентября, Национальный банк установил официальный курс доллара на отметке 28,26 грн./$ - на 4 копейки выше уровня пятницы.