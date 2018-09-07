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В ДНР отстранили преемника Захарченко и назначили главой Дениса Пушилина
13:51 07.09.2018 |
Исполняющим обязанности главы ДНР назначен председатель народного совета самопровозглашенной республики Денис Пушилин. Назначение Дмитрия Трапезникова вместо убитого Александра Захарченко генпрокуратура ДНР в пятницу назвала незаконным.
Пушилин возглавит самопровозглашенную республику на востоке Украины до проведения в ней выборов. Народный совет ДНР назначил их на 11 ноября.
31 августа обязанности главы республики вместо погибшего в результате взрыва Александра Захарченко взял на себя Дмитрий Трапезников, который ранее занимал пост вице-премьера ДНР.
О решении возложить обязанности главы ДНР на Трапезникова объявлял сам Пушилин. Однако в пятницу, 7 сентября, генпрокуратура ДНР заявила, что назначение Трапезникова было нелегитимным.
"Д.В. Трапезников не является первым заместителем председателя совета министров Донецкой народной республики. Такой должности в совете совета министров ДНР вообще не предусмотрено. Таким образом, на Д.В. Трапезникова не могло быть возложено исполнение обязанностей главы ДНР", - говорится в заявлении, опубликованном Донецким агентством новостей.
С 7 сентября руководители всех министерств самопровозглашенной республики переведены в статус исполняющих обязанности, объявил новый и.о. главы ДНР.
Источник РИА Новости в пятницу сообщил, что министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, получивший ранение во время покушения на Захарченко, покинул Донецк.
"Александр Тимофеев вместе с советником Захарченко Александром Казаковым покинули Донецк и отправились в Россию", - сказал собеседник агентства. По его словам, такое решение было принято в целях безопасности, и возвращаться в Донецк в ближайшее время они не собираются.
Собеседники Би-би-си ранее называли Тимофеева (среди полевых командиров у него позывной "Ташкент") правой рукой Захарченко, который фактически контролировал все финансовые потоки в ДНР и курировал бизнес.
Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в донецком кафе "Сепар". Власти ДНР и России назвали произошедшее терактом и обвинили в его организации украинские спецслужбы.
В Киеве обвинения в причастности к гибели Захарченко отвергли и предположили, что он был убит в результате "межличностных разборок между главарями террористов" (так выразилась пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская).
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