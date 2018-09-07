Электронные чеки в Украине: что принесет технология бизнесу и потребителям

Денис Пристай / PaySpaceMagazine

Государственная фискальная служба с сентября начала пилотный проект по внедрению электронного чека. ГФС хотят отойти от применения традиционных регистраторов расчетных операций (РРО) и бороться с теневой экономикой. Соответствующее постановление было принято в Кабинете министров еще в начале лета.

Редакция PaySpace Magazine решила разобраться, что нужно для качественной реализации проекта и какие плюсы он даст бизнесу и потребителям.

Что такое «электронный чек» и чем он отличается от обычного

Электронный чек (e-Receipt) - это цифровой аналог бумажного чека, который позволяет фискализировать платежи, не устанавливая на кассе торговой точки специальное оборудование. Вместо регистратора продавцу необходимо загрузить на свое электронное устройство специфическое ПО, которое будет формировать электронные чеки, регистрировать их в ГФС и отправлять покупателю в СМС или по электронной почте.

Информация о фискальном номере чека и его QR-код будут доступны для просмотра в Электронном кабинете ГФС. Просмотреть эту информацию смогут как предприниматели-плательщики налогов, так и покупатели. Для последних - это возможность хранить все чеки в одном месте и всегда иметь к ним доступ. Это очень полезно, если нужно воспользоваться услугой гарантийного ремонта или по каким-то причинам осуществить возврат товара. Найти все свои чеки можно будет в открытой части электронного кабинета (электронного сервиса ГФС). В рамках пилотного проекта этот функционал пока недоступен.

Об основных преимуществах и причинах перехода на новую систему в Министерстве финансов говорят так:

"Три цели мы достигаем принятием новой схемы. Первое - упрощение ведения бизнеса, и это самое главное. Второе - улучшение обмена в самой фискальной службе между территориальными отделениями. Третье - это уменьшение теневого сектора"

Оксана Маркарова, и.о. министра финансов Украины

В мире использование электронных чеков абсолютно стандартная практика, которая помогает бизнесу не только экономить время и деньги, но и работать над коммуникационной стратегией. В странах, где электронные чеки стали нормой, маркетологи используют все возможности такой системы для улучшения работы с клиентами и увеличения продаж, отправляя им вместе с электронными чеками дополнительную информацию о продуктах.

Почему электронные чеки важны для бизнеса и потребителей

Больше всего преимущества использования электронного чека почувствуют на себе малый и средний бизнес.

Больше не будет необходимости использовать РРО (по закону регистраторы обязаны использовать владельцы бизнеса с оборотом более 1 млн гривен в год). Казалось бы, в чем проблема использовать кассовый аппарат, один раз купил и пользуешься. Но не все так просто. Средняя цена на один РРО от 5 тыс. до 20 тыс. грн, ежемесячное обслуживание обойдется приблизительно в 200 грн, средний строк годности аппарата 7 лет, после чего его обязательно нужно заменить, даже если со своими функциями он справляется без проблем.

Введение электронного чека позволит избежать всех этих затрат, а вместо кассового аппарата можно будет использовать персональные компьютеры, планшеты, смартфоны, установив на них специальное ПО, которое, по заверениям ГФС, должно интегрироваться и с остальными ПО ведомства.

Кроме того, регистрация РРО сейчас занимает около 5 дней из-за необходимости подавать в регулирующие органы документов в бумажном варианте. Переход на e-Receipt позволяет перевести регистрацию в онлайн и сократить процесс до одного дня.

Немного о рисках

Кроме упрощений для бизнеса, новая система должна помочь в дебюрократизации фискальной системы, уменьшить количество теневой экономики и, как следствие, увеличить налоговые поступления. Если с дебюрократизацией все понятно, то для выхода бизнеса из тени, простого введения e-Receipt недостаточно.

По данным Министерства экономического развития Украины, в 2017 году уровень теневой экономики снизился на 4% до 31%, а это почти треть экономики нашей страны. В ГФС говорят о том, что новая система позволит предпринимателям отслеживать путь товаров от таможни до потребителя, а также поможет в борьбе с серым импортом, контрабандой и нелегальной торговлей.

В перспективе, все так. Но именно эти из-за этого многие владельцы бизнеса не будут спешить использовать новую систему, а в некоторых случаях, и просто начать выдавать своим покупателям чек. Да, у владельцев малого и среднего бизнеса действительно исчезнет аргумент о дороговизне использования кассовых аппаратов. Но появиться другой - новая система даст возможность увидеть факт занижения таможенной стоимости, продажи контрабандных товаров и так далее.

Переход на электронные чеки, однозначно, шаг в правильном направлении. Но теперь главными задачами являются мотивация бизнеса использовать новшество и создание рабочей системы высоких штрафов, которая будет мотивировать бизнес выходить из тени. Кроме того, открытым остается еще и вопрос качества ПО.

По данным фискальной службы количество кассовых аппаратов в 2017 году выросло на 7,5%. Возможно, новая система поможет в этом году улучшить этот результат.