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Неуловимый полковник Хутор. Зачем «убийцу» Моторолы и Гиви командировали в Крым
09:58 07.09.2018 |
Истерия и нагнетание обстановки на оккупированных территориях Донбасса продолжается. Пропагандистам показалось мало баек о грядущем наступлении ВСУ и они решили переключиться на крайне болезненную для россиян тему - Крым.
Все та же "пресс-служба МГБ ЛНР" заявила буквально следующее: "Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики получена оперативная информация о прибытии на границу с Крымом диверсионно-разведывательных групп СБУ, действовавших в Донбассе".
При этом в ход пошла древняя байка о диверсионной группе, которой руководит некий "начальник Департамента контрразведки СБУ" "полковник Сандурский Анатолий Викторович", якобы "известный под позывным "Хутор". Нет ничего удивительного, что этот фейк с радостью подхватили самые отъявленные российские пропагандисты - от телеканала "Звезда" до "Русской весны".
Вообще в последние полтора года для луганских оккупационных властей и их медийных марионеток "Хутор" стало таким же мемом как весной 2014 г. были автобусы с бандеровцами, которые вот-вот должны были приехать в Донецк и Луганск наводить порядок.
Напомним только некоторые наиболее яркие моменты.
В марте 2017 г. тогдашний "министр госбезопасности ЛНР", а ныне глава целой непризнанной республики Леонид Пасечник заявил, что за организацией убийств Михаила Толстых (более известного в определенных кругах как "Гиви") и главы "управления Народной милиции ЛНР" Олега Анащенко стоят служащие 8-го полка ВСУ.
Тогда непонятно к чему Пасечник добавил, что "в СБУ создан специальный отдел, который занимается непосредственно организацией диверсионно-террористической деятельности на территории республик и России. Начальник департамента контрразведки СБУ - полковник Сандурский Анатолий Викторович, позывной Хутор". Затем были попытки "пристегнуть" вездесущего "Хутора" и к теракту, в котором погиб другой полевой командир "ДНР" - "Моторола".
С адекватностью даже медийных лиц "республик" с каждым днем становится все хуже и хуже. Чего стоит, например, предложение товарища Пушилина (который представляет ОРДО на переговорах в Минске) на заседании совместной комиссии 5 сентября о том, что "школьное" перемирие необходимо дополнить специальной мерой контроля - запретом на диверсионную (!) и террористическую (!) деятельность, а также закрепить это предложение письменно".
Или, например, настойчивое предложение уже российской делегации начать расследование гибели Александра Захарченко специальной комиссией "под эгидой ОБСЕ". У европейцев это вызывало массу вопросов - в плане того, что расследование гибели гражданина Украины на территории Украины должно происходить исключительно силами местных правоохранительных органов. В этом плане, кстати, они сильно правы - после аннексии Крыма и войны на Донбассе наши законодатели так и не решились, что делать со статусом тех граждан Украины, которые открыто воюют против украинской армии или служат в силовых органах РФ, имея формально украинское гражданство.
Зато сделана попытка каким-то образом ограничить пребывание граждан РФ в Крыму. Речь идет о том, что 5 сентября Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 7017, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы гражданами страны-агрессора. "За" проголосовал 241 народный депутат.
Законопроект предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет за незаконное пересечение госграницы Украины россиянами (или лицами с другим гражданством в пользу РФ). В частности, речь идет о попадании на территорию Украины вне пунктов пропуска, без необходимых документов или с документами, содержащими недостоверные сведения. Если такое нарушение совершено повторно или группой лиц, ответственность ужесточается - лишение свободы от 3 до 5 лет. Самое суровое наказание предусматривается за описанное нарушение с применением оружия - лишение свободы до 8 лет. При этом на данный момент речи о перенесении этих норм закона на оккупированные территории Донбасса нет.
Возвращаясь к вбросам со стороны оккупационных марионеток о якобы украинских диверсантах, которые были переброшены в Крым, стоит отметить, что этот фейк появился очень вовремя. Сейчас российские оккупационные власти в Крыму очень нуждаются в какой-то "ударной" информации (а еще лучше каком-нить событии), которая была отвлекла от ситуации в Армянске, где масштабы техногенной катастрофы некоторые наблюдатели уже сравнивают со вторым Чернобылем.
Тем более, что тема "украинские диверсанты в Крыму" уже отработана на всех уровнях. Первые сообщения от ФСБ России о захватах бойцов из состава "диверсионно-террористической группы "Правого сектора" в оккупированном Крыму появились еще в конце мая 2014 г. После этого сообщения о задержаниях появлялись в местной прессе с завидной регулярностью - фактически любой человек, который по мнению властей был неблагонадежным, объявлялся украинским диверсантом.
Дошло до того, что в августе 2016 г. после перестрелки между бойцами отряда "Вымпел" ФСБ и местными оперативниками, в результате которой погиб подполковник Роман Каменев, была придумана героическая история с прорывом украинской диверсионной группы. И для подтверждения шизофренической версии были задержаны первые попавшие на глаза украинцы - Евгений Панов и Андрей Захтей. Последний впоследствии оказался пророссийским провокатором, который весной 2014 г. был одним из активистов "русской весны" на полуострове и в итоге он был отпущен якобы "за сотрудничество со следствием".
Панов хоть и служил по мобилизации в ВСУ, но в батальоне территориальной обороны (!) и не имел никакого отношения к Главному управлению разведки, как это уже два года пытаются доказать россияне. По всей видимости, очень близка к истине версия о том, что уроженец Энергодара Запорожской области просто приехал в оккупированный Крым отдыхать или по другим данным - работать.
Таким образом, с одной стороны - заявления о диверсантах явный вброс, с другой стороны - стоит внимательно присматриваться к ситуации в оккупированном Крыму, где "под шумок" могут совершить какой-то теракт и списать на Украину.
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