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Крупные налогоплательщики увеличили отчисления в госбюджет на 15,6% до 203,5 млрд гривен в январе-августе
09:03 07.09.2018 |
В январе-августе текущего года крупные налогоплательщики увеличили отчисления в госбюджет на 15,6% или на 27,4 млрд гривен до 203,5 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в сообщении офиса, передают Українські Новини.
В течение 8 месяцев плательщиками офиса обеспечен сбор в госбюджет в размере 203,5 млрд гривен (Днипро - 20,2 млрд гривен, Запорожье - 10,4 млрд гривен, Львов - 4 млрд гривен, Одесса - 5,5 млрд гривен, Харьков - 10,8 млрд гривен, Киев - 152,6 млрд гривен).
Значительный прирост платежей в госбюджет в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составили показатели по: налогу на прибыль +52,4% до 55,3 млрд гривен; по НДС +11,7% до 84,9 млрд гривен.
Доля налоговых платежей крупного бизнеса соствила 58% от государственного бюджета налоговых платежей по Украине.
Как сообщали Українські Новини, крупные налогоплательщики увеличили отчисления в госбюджет на 22,2 млрд гривен, или на 17,3% до 150,8 млрд гривен в январе-июне 2018 года.
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