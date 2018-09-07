Крупные налогоплательщики увеличили отчисления в госбюджет на 15,6% до 203,5 млрд гривен в январе-августе

В январе-августе текущего года крупные налогоплательщики увеличили отчисления в госбюджет на 15,6% или на 27,4 млрд гривен до 203,5 млрд гривен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в сообщении офиса, передают Українські Новини.

В течение 8 месяцев плательщиками офиса обеспечен сбор в госбюджет в размере 203,5 млрд гривен (Днипро - 20,2 млрд гривен, Запорожье - 10,4 млрд гривен, Львов - 4 млрд гривен, Одесса - 5,5 млрд гривен, Харьков - 10,8 млрд гривен, Киев - 152,6 млрд гривен).

Значительный прирост платежей в госбюджет в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составили показатели по: налогу на прибыль +52,4% до 55,3 млрд гривен; по НДС +11,7% до 84,9 млрд гривен.

Доля налоговых платежей крупного бизнеса соствила 58% от государственного бюджета налоговых платежей по Украине.

Как сообщали Українські Новини, крупные налогоплательщики увеличили отчисления в госбюджет на 22,2 млрд гривен, или на 17,3% до 150,8 млрд гривен в январе-июне 2018 года.