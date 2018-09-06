Курс доллара на межбанке 6 сентября провалился под давлением экспортеров

Юрий Павлов / UBR.ua

Сегодняшние торги на межбанке завершились резким обвалом курса доллара - после открытия на 28,27-28,32 грн./$ уже в первые часы котировки рухнули на 10 копеек до 28,20-28,22 грн./$. Могли бы опуститься и ниже, но на выручку «американцу» вышел Нацбанк. В результате сессия закрылась на уровнях 28,20-28,24 грн./$ - на 16 копеек ниже, чем днем ранее, сообщил директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

«Сегодняшнее укрепление гривны стало отражением начавшегося вчера преобладания предложения экспортеров, продающих валюту для финансирования хоздеятельности, над спросом, сжавшимся в ожидании снижения котировок. Дополнительный позитивный эффект оказали реакция на сегодняшнее повышение учетной ставки до 18% и тренды наличного рынка, не позволяющие активизировать спекулятивные переливы валюты с межбанка», - пояснил он.

Объем свободной ликвидности вырос на 3,5 млрд грн. и составил 73,4 млрд грн. Остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 1,2 млрд грн. до 49,7 млрд грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 3,5 млрд грн. и составил 23,4 млрд. грн.

Валюту сегодня активно продавали все крупные игроки: City, Ощадбанк, ПУМБ и другие.

Перекос между спросом и предложением был настолько существенным, что ситуацией решил воспользоваться Нацбанк - вышел на рынок с покупкой валюты по 28,22 грн./$. Совокупно приобрел порядка $40 млн. О чем тут же сообщил собравшимся на Институтской журналистам: сегодня чиновники провели пресс-брифинг, на котором сообщили о повышении учетной ставки.

Правда, как не старался замглавы НБУ Олег Чурий представить это событие как доказательство спокойной ситуации на межбанке - у него не вышло. Ведь общая статистика нацбанковских интервенций свидетельствует об обратном.

Так, по данным главы ведомства Якова Смолия, с 1 июля чистая продажа нацбанком валюты для стабилизации курса составила $700 млн. С начала года гривна девальвировала незначительно - всего на 1,5%, подсчитал он. Однако не стал акцентировать внимание на том, что всю первую половину года нацвалюта укреплялась.

В целом же, позиция Нацбанка в отношении курсовой стабильности осталась неизменна - ведомство не намерено таргетировать котировки межбанка. Своими интервенциями они лишь сглаживают резкие перекосы на рынке. Более того, повышение учетной ставки никак не связано с девальвационным трендом - решение ужесточить монетарную политику вызвано исключительно стремлением нацбанковцев к концу года выйти на прогнозный показатель инфляции - 8,9% год к году.

Не удержался от пересмотра курса сегодня и легальный наличный рынок. Всю неделю банки в своих кассах упорно выставляли доллар на продажу в коридоре 28,40-28,50 грн./$. Но обвал межбанковских котировок на 20 копеек уже в начале торгов вынудил банкиров снизить свои ценники. К вечеру в кассах доллар оценивали в рамках 28,30-28,40 грн./$. Выкупали валюту у населения в диапазоне 28,0-28,20 грн./$.

Небанковские учреждения опускали курс еще увереннее - в конце дня продавали доллар по 28,20-28,22 грн./$.

Рухнул курс и на черном рынке. Если утром менялы выставляли курс продажи в диапазоне 28,30-28,32 грн./$, то уже к полудню готовы были отдавать «американца» по курсу 28,19-28,22 грн./$. Таким образом, удерживающийся на протяжении всей недели 10-копеечный разрыв между безналичными и уличными котировками, сократился всего да пары копеек.

Банкиры сулят гривне спокойную пятницу. Факторов, которые могли бы существенно повлиять на курс сейчас нет. Если предложение будет доминировать над спросом, Нацбанк не упустит возможности откупить в резервы десяток-другой миллионов. Впрочем, такого шанса у регулятора может и не быть - завтра импортеры выйдут на рынок с отложенными из-за резкого курсового разворота заявками.

«Нацбанк дал рынку четкий сигнал, выкупая валюту по 28,22 грн./$. Так что ниже этой отметки курс точно не пойдет. Но и спроса со стороны нерезидентов под репатриацию дивидендов сегодня уже не ощущалось. Полагаю, в пятницу и понедельник котировки будут крутиться вокруг отметки 28,25 грн./$», заверил UBR.ua председатель правления RwS bank Владислав Кравец.

Согласен с ним и Олег Куринной, который прогнозирует завтрашние торги в диапазоне 28,2-28,3 грн./$.

Официальный курс доллара Нацбанк на пятницу, 7 сентября, установил на уровне 28,22 грн./$ - на 19 копеек ниже сегодняшнего показателя.