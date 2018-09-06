СНБО принял основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019г, на нужды нацбезопасности будет направлено более 5% ВВП

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019 год, всего на нужды сектора нацбезопасности и обороны будет направлено более 5% ВВП.

Как сообщает пресс-служба СНБО, такое решение принято на заседании в четверг.

"Одним из важных приоритетов бюджета на следующий год по поручению президента Украины определено существенное увеличение денежного обеспечения военнослужащих", - цитирует слова секретаря СНБО Украины Александра Турчинова пресс-служба.

По его словам, среди приоритетных направлений финансирования на следующий год - выполнение мероприятий по разработке, подготовке производства и закупке новых образцов вооружения и военной техники, в частности, современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, крылатых ракет) усиление системы противовоздушной обороны государства и возможностей авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Кроме того, предусматривается реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, меры по развитию и модернизации спецсвязи и защите информации; выполнению Национальной разведывательной программы на 2016-2020 гг.; усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью и тому подобное.

Ранее в этот день президент Украины Петр Порошенко, открывая заседание СНБО, высказался за повышение денежного обеспечения украинских военнослужащих минимум на 30%, потому что "не только патриотизм должен держать украинского воина в украинской контрарной армии, а и соответствующее денежное обеспечение".