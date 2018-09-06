Финансовые новости
- |
- 06.09.18
- |
- 23:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
СНБО принял основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019г, на нужды нацбезопасности будет направлено более 5% ВВП
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019 год, всего на нужды сектора нацбезопасности и обороны будет направлено более 5% ВВП.
Как сообщает пресс-служба СНБО, такое решение принято на заседании в четверг.
"Одним из важных приоритетов бюджета на следующий год по поручению президента Украины определено существенное увеличение денежного обеспечения военнослужащих", - цитирует слова секретаря СНБО Украины Александра Турчинова пресс-служба.
По его словам, среди приоритетных направлений финансирования на следующий год - выполнение мероприятий по разработке, подготовке производства и закупке новых образцов вооружения и военной техники, в частности, современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, крылатых ракет) усиление системы противовоздушной обороны государства и возможностей авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Кроме того, предусматривается реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, меры по развитию и модернизации спецсвязи и защите информации; выполнению Национальной разведывательной программы на 2016-2020 гг.; усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью и тому подобное.
Ранее в этот день президент Украины Петр Порошенко, открывая заседание СНБО, высказался за повышение денежного обеспечения украинских военнослужащих минимум на 30%, потому что "не только патриотизм должен держать украинского воина в украинской контрарной армии, а и соответствующее денежное обеспечение".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|СНБО поддержал предложение Порошенко о непродлении Большого договора с РФ на следующие 10 лет
|СНБО принял основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019г, на нужды нацбезопасности будет направлено более 5% ВВП
|В январе-августе доходы местных бюджетов выросли на 23,1% до 148,7 млрд гривен, - Зубко
|Украинский АПК – лидер по внедрению IT-технологий
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|НБУ повысил учетную ставку до 18% годовых с 7 сентября
|Евгений Магда: О «вилке» от России, Медведчуке и шансах Порошенко и Тимошенко на выборах
|Солдат премьера. Кто возглавит ГФС после Продана
|Почему в Донецке так бояться сентябрьского наступления ВСУ
|Сегодняшняя курсовая стабилизация на межбанке обусловлена ростом предложения валюты
|В августе международные резервы сократились на 2,9% до $17,2 млрд
Это интересно
|Koenigsegg придумал способ стать быстрее Tesla Roadster
|Глава Samsung пообещал складной смартфон с гибким экраном до конца года
|Делает ли Google нас глупее?
|MasterCard опровергла передачу компании Google деталей интернет-покупок клиентов
|Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?
|Rolls-Royce Phantom получил полностью изолированный пассажирский отсек
|«Vodafone Украина» усилил защиту SIM-карт клиентов от посягательств мошенников