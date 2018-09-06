В январе-августе доходы местных бюджетов выросли на 23,1% до 148,7 млрд гривен, - Зубко

Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко констатирует, что в январе-августе по сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы местных бюджетов выросли на 23,1%, или на 27,9 млрд гривен до 148,7 млрд гривен.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

При этом поступления от налога на доходы физических лиц выросли на 26,8%, или 18,3 млрд гривен.

Поступления от единого налога выросли на 27,6%, или на 4,1 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Зубко констатировал увеличение доходов местных бюджетов в 2017 году на 31% до 192 млрд гривен по сравнению с 2016 годом.

Зубко прогнозирует рост доходов местных бюджетов до 220 млрд гривен в 2018 году.