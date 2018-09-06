Украинский АПК – лидер по внедрению IT-технологий

Николай Бабич / УНІАН

С их помощью аграрии теперь проводят посевную и уборку урожая, предотвращают его хищение и контролируют процесс доставки на элеватор. Робот даже подсказывает, когда и кому выгодно продать урожай с максимальной выгодой.

Цифровые технологии приникают в нашу жизнь повсеместно. Уже нет отраслей и сфер жизни, которых бы не коснулась диджитализация. Но, если украинская промышленность все еще зачастую отстает в ИТ-модернизации от зарубежных конкурентов, то отечественный агросектор ассимилирует новые разработки и программное обеспечение ничуть не хуже конкурентов из ЕС и США. Польза цифровых технологий в земледелии вполне очевидна. К примеру, в одном из крупнейших агрохолдингов страны - "Укрлендфарминге" - заявили: экономический эффект от использования интеллектуальных систем составляет минимум 100 миллионов гривен в год.

Точное земледелие - так называется одна из наиболее распространенных концепций использования IT-технологий украинскими аграриями в растениеводстве. Первоначально активно внедрять ее стали крупные агрохолдинги страны. Что вполне объяснимо: они имеют большие земельные банки, зачастую разбросанные по всей Украине. Подлежащая посеву почва везде неоднородная, имеет разную влажность и количество питательных веществ. Однако с помощью современных технологий в сжатые сроки аграрии эффективно проводят анализ состояния почвы, и компьютерная программа выдает рекомендации - что, в какие сроки и в каком объеме нужно посеять.

"Делается все просто. В капсулу берется почва на анализ. С помощью GPS точно устанавливаются координаты забора. Данные анализа почвы заносятся в программу, которая после их обработки, тут же выдает четкие рекомендации: в каком месте, что и когда лучше сеять", - рассказывает УНИАН член Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений, президент "Украинской аграрной конфедерации" Леонид Козаченко.

"Программа рассчитывает, сколько зерна нужно бросить в почву и даже с помощью специальных датчиков, установленных на сельхозтехнике, непосредственно контролирует процесс посева", - добавляет народный депутат.

На этом точное земледелие не заканчивается. Как сообщил УНИАН заместитель директора департамента IT-технологии одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Укрлендфарминга" Владимир Бабий, удаленная фотофиксация (с помощью дронов или спутников) позволяет очень быстро оценить качество урожая на том или ином гектаре.

"На основании собранных данных используемая нами компьютерная программа дает рекомендации по внесению удобрений и обработке растений от вредителей», - говорит Владимир Бабий. По его словам, "в последние годы "Укрлендфарминг" использует новые технологии - дифференциальное внесение минеральных удобрений, что помогает значительно повысить эффективность питания растений".

"Внесение удобрений в пределах ленточной технологии обработки почвы - один из таких методов. Нормы определяются на основе анализа почвы и индекса NDVI, который получают из бесплатных еженедельных спутниковых снимков. Агрономы анализируют полученные данные и принимают решение о дальнейшей подкормке растений", - рассказывает об алгоритме действий главный специалист по ІТ- инновациям в "Укрленфарминге".

"Старший брат следит за тобой"

Однако это далеко не все, на что способны новые технологии в аграрном секторе. Их проникновение гораздо глубже, а спектр использования огромен. В частности, Владимир Бабий сообщил, что в "Укрленфарминге" действительно с помощью специальных технологий контролируют даже глубину вспашки земли, не говоря уже о скорости движения сельхозтехники при посевах сельхозкультур, орошении или обработке ядохимикатами.

"Стандартная скорость движения трактора с сеялкой при посеве кукурузы, подсолнуха или сои, к примеру, составляет 8 км/час. Зачастую механизаторы увеличивают скорость, что оборачивается уменьшением внесения семян в почву. Точно также есть стандартная скорость при орошении или обработке посевов. Уменьшение или увеличение скорости приводит к неоправданным затратам или нанесению вреда сельхозкультурам", - говорит Бабий. Поэтому в случае несоответствия рабочих параметров диспетчерская служба передает работникам сигналы об этом и дает команду проверить обстановку на месте. Это позволяет избежать манипуляций с использованием топлива и повышает ответственность сотрудников за ресурсы компании.

Аналогичная ситуация наблюдается и при уборке урожая. Специалисты четко подсчитали, какую сельхозкультуру, на каких участках и при какой скорости лучше всего собирать. "В частности, сою собирают со скоростью не более 3 км/час. Неоднократно проверено: нарушение этих параметров приводи к неоправданным потерям при уборке", - отметил в разговоре с корреспондентом УНИАН еще один специалист "Укрленфарминга", директор департаменту систем контролю та диспетчеризации холдинга Василий Кузив.

Борьба с хищениями

Долгие годы одной из главных проблем в аграрном секторе была борьба с хищениями. Особенно эта тема болезненна для больших агрохолдингов. Ведь за каждым комбайнером или водителем охрану не поставишь. Да и сплошь и рядом были случаи сговора как между теми, кто собирал урожай, так и теми, кто их контролировал. Вплоть до среднего звена управления.

А случалось все, что угодно. В частности, комбайн мог ссыпать зерно на чужую машину. Водитель по дороге мог свернуть в сторону и просто отсыпать несколько тонн зерна, используя потайные люки. Были случаи, когда машина ехала по трассе, уменьшала скорость до 20-30 км / ч, а к ней цеплялся грузовой автомобиль. Под тент заходила труба, по которой на ходу перекачивали до 3-4 тонн зерна.

Бороться с такими нарушениями невозможно, даже оборудовать транспорт GPS-навигацией. Поэтому для борьбы с хищениями специалисты внедряют комплексные меры. По словам Владимира, в "Укрлендфарминге" прежде всего установили систему учета урожая, которая помогает собрать данные об урожайности на каждом поле. Для этого оборудовали комбайны трекерами, установили RFID-метки, а выгрузку производили только по карточкам. "Все выгрузки собираются в один документ, а дальше система следит за автомобилем, сообщая диспетчеру об определенных событиях (остановка, отключение трекера и т.д.)", - говорит Бабий, уточнив, что сейчас в компании на каждом комбайне установлена система "Свой-Чужой", которая включает размещение в бункере комбайна объемных датчиков с шагом 500/1000 литров.

"Но даже и в этом случае механизатор смог обойти систему "Свой-Чужой", выключив зажигание. Правда, он был в сговоре с начальном безопасности и с агрономом. Пришлось усовершенствовать систему", - комментирует специалист.

Сейчас это - уже единичные случаи. В основном в агрохолдинге весьма довольны использованием IT-технологий, экономический эффект от их внедрения составляет не менее 100 миллионов гривень в год.

К тому же, доставкой собранного урожая на элеватор применение передовых технологий не заканчивается. Полным ходом разрабатываются и другие программные продукты, которые уже решают новые задачи. "Например, программы контролируют процесс сохранности урожая на элеваторе, его погрузку на поезда и отправку в порты, перегрузку на суда и доставку покупателям", - рассказывает народный депутат Леонид Козаченко.

"Более того, сегодня роботы советуют руководителям агропредприятий даже то, когда и куда лучше продавать собранный урожай, чтобы достичь максимальной выгоды", - добавляет он.

Без инноваций не выжить

И все-таки: какой уровень проникновения IT-технологий в аграрной сфере Украины? В профильном министерстве указывают, что достаточно высокий. В частности, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева в комментарии УНИАН отметила, что вслед за крупными холдингами активно применять IT-технологии стали и средние предприятия.

По ее словам, им нужно это делать, чтобы обеспечить прозрачность работы и отслеживать путь продукта от поля/фермы до конечного потребителя.

"Внедрение высоких стандартов безопасности и качества продуктов питания в рамках процесса евроинтеграции также требует от производителей внедрения новых технологий. В целом, я считаю, что постепенно осведомленность аграриев во всех сферах агротехнологий только растет. Это происходит, по моему мнению, параллельно с процессом интеграции отечественного АПК в глобальные цепочки добавленной стоимости", - сказала Трофимцева.

"Наша команда постоянно отслеживает новейшие IT-тенденции и находит лучшие практики внедрения высокотехнологичных разработок в агропроизводство. Благодаря этому компания повышает урожайность, получает качественную продукцию и минимизирует операционные расходы. Сейчас "Агробизнес Кернел" работает над освоением BigData и созданием в компании собственного искусственного интеллекта", - сообщила пресс-служба компании, процитировав директора "Агробизнес Кернела" Игоря Чикина.

"Команда дивизиона совместно с ІТ-экспертами занимается разработкой и внедрением проекта #DigitalAgriBusiness (#DAB) - первой в мире комплексной интеллектуальной системы управления производством агрокультур, которая обеспечит эффективное использование каждого поля компании (а на сегодня их около 7500). Система будет аккумулировать и обрабатывать все данные с полей, техники, беспилотных аппаратов, мобильных приложений пользователей #DAB (результаты анализов почвы, объемы посевного материала, внесенных удобрений, СЗР на разных участках, урожайность, климатические показатели и т.д.). За счет интеграции и анализа больших массивов данных система будет безошибочно выдавать готовые решения для эффективного планирования, реализации и мониторинга полевых работ и управления изменениями", - добавляет руководитель ІТ-проектов "Агробизнес Кернел" Александр Хижняк.

Тем не менее, советник первого вице-премьера по вопросам цифровой экономики Елена Минич считает, что в Украине пока только 30% агрофирм активно внедряют цифровые технологии. И вопреки заявлению Минагропроды, отечественный АПК все еще находится на начальном этапе диджитализации

При этом, Минич акцентирует на выгодах применения IT-технологий в агросекторе. Причем эффективность проявляется в первую очередь в экономии расходных материалов - топлива, средств защиты растений (СЗР), удобрений, воды для орошения, посевных материалов и т.д..

"Цифры экономии от внедрения точного земледелия в мире варьируются от 40% и достигают 90%. При этом также увеличивается и продуктивность - с помощью сенсоров, датчиков и дронов теперь можно собрать достаточно информации для правильного применения и пестицидов, и удобрений, и полива и самое главное - в нужном месте", - отметила Минич в комментарии. И привела результаты работы стартапа "Скок Агро" - когда мониторинг на конкретном поле показал отсутствие следов от недавних проходов техники, где, по документам, выполнили дискование, на что списали горючее и деньги.

Вот почему агрохолдинг "Астарта" создал даже совместное предприятие Agro Core для разработки агро-ИТ решений, а "Мрия" объявила о создании собственного R&D для увеличения эффективности бизнеса. Некоторые из ведущих агропредприятий поставили перед собой амбициозную цель комплексной автоматизации своей работы с помощью современных технологий BigData. И не только в растениеводстве, а и в животноводстве.

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Есть еще одно обстоятельство, которое заставит агрохолдинги больше уделять внимание цифровым технологиям. Это неуклонный рост общих затрат в аграрном секторе. За последнее время постоянно растет в цене топливо, электроэнергия, увеличивается арендная плата за землю. Только по итогам прошлого года затраты у аграриев выросли, по оценкам участников рынка, на 20%. Вот почему внедрение цифровых технологий, увеличивающих эффективность, снижающих затраты на топливо и сельхозработы - это уже не инновации ради инноваций, а критическая необходимость для выживания и увеличения конкурентоспособности украинского агросектора на мировых рынках.