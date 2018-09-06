Финансовые новости
- |
- 06.09.18
- |
- 16:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ подтвердил прогноз инфляции 8,9% на 2018г, отмечает усиление внешних рисков
14:31 06.09.2018 |
Национальный банк Украины считает актуальным июльский прогноз снижения инфляции до 8,9% в 2018 году, ее возвращение к целевому диапазона в конце 2019 года и среднесрочной цели 5% в 2020 году.
"Дальнейшее замедление инфляции будет сдерживаться ожидаемым повышением административно регулируемых цен и тарифов, направленным на приближение цен на газ на внутреннем рынке к цене импортного паритета, в IV квартале 2018 года", - говорится в сообщении центробанка в четверг.
Регулятор добавляет, что рост цен и в дальнейшем будут стимулировать устойчивый внутренний потребительский спрос и высокие инфляционные ожидания.
НБУ указывает, что в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону, установленному Основными принципами денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу: 6,5% ± 2 п.п. на конец третьего квартала 2018.
По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.
По мнению НБУ, девальвационное давление на гривню, наблюдающееся с июля этого года, не отразится существенно на динамике инфляции, так как по сравнению с гривней большинство валют стран - основных торговых партнеров Украины за это время обесценились более существенно. Нацбанк добавляет, что он сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке: чистая продажа им валюты для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса превысила $700 млн с начала третьего квартала, а такие валютные интервенции ослабляют влияние колебаний обменного курса на инфляцию.
По мнению регулятора, ключевым условием снижения инфляции до установленной цели остается успешное продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), что позволит получить связанное финансирование от других партнеров Украины. Это будет способствовать укреплению макрофинансовой стабильности и послужит позитивным сигналом для участников рынка относительно дальнейшего продвижения в осуществлении реформ в Украине.
"Вместе с тем, со времени июльского решения правления Национального банка по монетарной политике происходит существенное усиление внешних рисков, которые могут помешать снижению инфляции до целевого уровня", - отмечается в релизе центробанка.
Согласно ему, речь, прежде всего, идет об усилении давления на валюты развивающихся стран, в результате дальнейшего оттока капитала. "Это может усложнить доступ украинских заемщиков к международным финансовым рынкам и сказаться на конкурентоспособности продукции украинского экспорта", - считает НБУ.
По его мнению, также растут риски ухудшения конъюнктуры на мировых товарных рынках из-за эскалации широкомасштабных торговых конфликтов, в частности, они уже частично реализовались на рынке металлов: из-за конфликта США и Китая предложение превысило спрос и цены стали снижаться, а также на рынке нефти.
"Кроме того, актуальными остаются и внутренние риски. Вследствие роста волатильности обменного курса гривни и приближения следующего года двойных выборов в Украине возможно ухудшение инфляционных ожиданий", - отмечает НБУ.
Также на пути снижения инфляции, в соответствии с прогнозом Национального банка, может стать более существенный рост внутреннего спроса из-за значительных темпов повышения заработных плат.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украинский АПК – лидер по внедрению IT-технологий
|НБУ подтвердил прогноз инфляции 8,9% на 2018г, отмечает усиление внешних рисков
|НБУ повысил учетную ставку до 18% годовых с 7 сентября
|Евгений Магда: О «вилке» от России, Медведчуке и шансах Порошенко и Тимошенко на выборах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Почему в Донецке так бояться сентябрьского наступления ВСУ
|Сегодняшняя курсовая стабилизация на межбанке обусловлена ростом предложения валюты
|В августе международные резервы сократились на 2,9% до $17,2 млрд
|В Украине разрешат закупать оборонную продукцию за границей без посредников
|Строевым шагом на исповедь. Зачем в России меняют танки на кадила
|Скотленд-Ярд назвал имена двух россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
Это интересно
|Делает ли Google нас глупее?
|MasterCard опровергла передачу компании Google деталей интернет-покупок клиентов
|Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?
|Rolls-Royce Phantom получил полностью изолированный пассажирский отсек
|«Vodafone Украина» усилил защиту SIM-карт клиентов от посягательств мошенников
|Boeing построит для флота США беспилотные заправщики самолетов
|BlackBerry KEY2 LE, оснащенный механической клавиатурой QWERTY, представлен официально