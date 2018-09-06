НБУ подтвердил прогноз инфляции 8,9% на 2018г, отмечает усиление внешних рисков

Национальный банк Украины считает актуальным июльский прогноз снижения инфляции до 8,9% в 2018 году, ее возвращение к целевому диапазона в конце 2019 года и среднесрочной цели 5% в 2020 году.

"Дальнейшее замедление инфляции будет сдерживаться ожидаемым повышением административно регулируемых цен и тарифов, направленным на приближение цен на газ на внутреннем рынке к цене импортного паритета, в IV квартале 2018 года", - говорится в сообщении центробанка в четверг.

Регулятор добавляет, что рост цен и в дальнейшем будут стимулировать устойчивый внутренний потребительский спрос и высокие инфляционные ожидания.

НБУ указывает, что в июле 2018 потребительская инфляция продолжила замедляться - до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону, установленному Основными принципами денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу: 6,5% ± 2 п.п. на конец третьего квартала 2018.

По предварительным оценкам Национального банка, в августе инфляция также оставалась близкой к этой отметке.

По мнению НБУ, девальвационное давление на гривню, наблюдающееся с июля этого года, не отразится существенно на динамике инфляции, так как по сравнению с гривней большинство валют стран - основных торговых партнеров Украины за это время обесценились более существенно. Нацбанк добавляет, что он сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке: чистая продажа им валюты для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса превысила $700 млн с начала третьего квартала, а такие валютные интервенции ослабляют влияние колебаний обменного курса на инфляцию.

По мнению регулятора, ключевым условием снижения инфляции до установленной цели остается успешное продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), что позволит получить связанное финансирование от других партнеров Украины. Это будет способствовать укреплению макрофинансовой стабильности и послужит позитивным сигналом для участников рынка относительно дальнейшего продвижения в осуществлении реформ в Украине.

"Вместе с тем, со времени июльского решения правления Национального банка по монетарной политике происходит существенное усиление внешних рисков, которые могут помешать снижению инфляции до целевого уровня", - отмечается в релизе центробанка.

Согласно ему, речь, прежде всего, идет об усилении давления на валюты развивающихся стран, в результате дальнейшего оттока капитала. "Это может усложнить доступ украинских заемщиков к международным финансовым рынкам и сказаться на конкурентоспособности продукции украинского экспорта", - считает НБУ.

По его мнению, также растут риски ухудшения конъюнктуры на мировых товарных рынках из-за эскалации широкомасштабных торговых конфликтов, в частности, они уже частично реализовались на рынке металлов: из-за конфликта США и Китая предложение превысило спрос и цены стали снижаться, а также на рынке нефти.

"Кроме того, актуальными остаются и внутренние риски. Вследствие роста волатильности обменного курса гривни и приближения следующего года двойных выборов в Украине возможно ухудшение инфляционных ожиданий", - отмечает НБУ.

Также на пути снижения инфляции, в соответствии с прогнозом Национального банка, может стать более существенный рост внутреннего спроса из-за значительных темпов повышения заработных плат.

