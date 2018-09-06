Почему в Донецке так бояться сентябрьского наступления ВСУ

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Хотя очередное "школьное перемирие" значительно снизило количество обстрелов на линии соприкосновения на Донбассе, хотя нагнетание психологической обстановки, которое началось примерно в середине прошлого месяца, продолжается.

Мало того, после ликвидации "главы ДНР" Захарченко слухи о "грядущем наступлении ВСУ" стали только интенсивнее.

Дошло до того, что местные жители и средства массовой информации, приближенные к оккупационной власти, стали называть и конкретную дату - 14 сентября. А известный пропагандист Басурин - бывший советский политрук и выпускник Донецкого военно-политического училища им. Епишева - на одной из своих "пресс-конференций" даже привел план наступления, который невероятными усилиями выкрала "разведка ДНР".

Впрочем, ничего нового за последние три года пропагандисты так и не смогли придумать. Все та же "заезженная пластинка" с тремя одновременными ударами - в направлении Докучаевска, Горловки и Алчевска и локальной операцией в районе Новоазовска.

Якобы Басурин точно знает, что по плану Генштаба (читай - Муженко) операция должна продлиться пять дней и ВСУ должны выйти на границу с Российской Федерацией и якобы это будет окончательное решение донбасского вопроса.

В подтверждение своих слов он приводит многочисленные фотографии железнодорожный станций Хлебодаровка, Зачатовка, а также скопления военной техники в Володарском. Но при этом скромно не указывает конкретную дату, когда были сделаны эти снимки. Дело в том, что именно эти железнодорожные станции действительно используются для снабжения нашей группировки и техника там в больших количествах может быть только в одном случае - при очередной ротации подразделений ВСУ и НГУ. И как раз не так давно прошла очередная ротация. По всей видимости, ее кадры и пытаются выдать за "концентрацию украинских войск".

Не отстает от Басурина и его луганский "коллега по цеху" - "официальный представитель Народной милиции ЛНР" Андрей Марочко. Он буквально 4 сентября заявил, что "нашей разведкой зафиксирован подвоз боеприпасов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов в район населенных пунктов Крымское и Мироновский. Мы не исключаем провокационных обстрелов с данного направления". В этом случае даже не заморачивались рисованием стрелок и предоставлением каких-нибудь фотографий. Поэтому и остается в тени вопрос - как смогли "луганские джеймсбонды" отследить переброску такого оружия как гранатомет или крупнокалиберный пулемет? Это не танк или БТР и если их реально перебрасывают, то в кузовах грузовых автомобилей... Вообщем, как говорится, "комментарии излишни".

На этом фоне вполне понятна и позиция пресс-службы ООС, которая эти убогие попытки пропаганды даже не комментирует. Что в принципе правильно - как минимум отрицать наличие наступательных планов просто глупо. Просто в обязанности Генерального Штаба входит разработка самых разных планов ведения боевых действий на все случаи жизни - причем как оборонительных, так и наступательных. Точно также и войска отрабатывают в ходе учений как оборонительные, так и наступательные действия. Стоит только взглянуть на официальные фотографии пресс-служб разного уровня с учений последние два года - тут и форсирование водных бригад, и зачистка населенных пунктов и выброска десанта и много чего.

Хотя, конечно, сейчас практически идеальный вариант для проведения окончательной фазы войсковой операции. Оборона противника в районе Горловки после последних наших "движений" в "серой зоне" находится в крайне уязвимом положении, потери обороняющихся тут частей если не критические для боевого духа, то близки к ним.

Под Докучаевском наши позиции практически "нависают" над городом, фактически уже несколько раз боестолкновения и обстрелы шли в городской черте. Под огневым контролем находится единственная "ниточка" снабжения группировки - дорога по направлении к Стыле.

Практически по всем участкам фронта произошло резкое насыщение частей нашей группировки противотанковыми средствами - и это не только противотанковые ракетные комплексы. Движение в прифронтовой зоне практически парализовано днем, что вынуждает оккупационные войска стараться снабжать передовые позиции по ночам. Однако тут их подстерегает другая опасность - минная. Яркий пример - недавний случай, когда на собственных минах при выполнении такой миссии подорвался "Урал" боевиков из "1-й славянской бригады". Тогда еще погибло трое боевиков (включаю двух женщин). Все попытки обвинить в этом украинские войска потерпели крах, так как обстоятельства потери в сети обнародовали сами же "военнослужащие" этой "бригады".

Однако в очередной раз стоит сказать, что все эти планы проведения наступательной операции на сегодняшний день имеют очень малое отношение к реальности. Как и все предыдущие годы нашу группировку от активных боевых действий сдерживает не два "корпуса" оккупационных войск, а угроза прямого российского вмешательства. Причем в любой форме - как в виде обстрелов из-за "ленточки", так и прямого участия российской кадровой армии.

И в армии есть понимание того, что никто не будет расстреливать российские артиллерийские позиции "на той стороне", а вреда россияне могут принести много. В этой связи стоит и рассматривать и многочисленные учения по обороне азовского побережья - ведь одним из реальных способов крайне эффективного участия является высадка тактического десанта, например, в районе Бердянска. Это будет крайне тяжело парировать в условиях отсутствия нашего флота как такового в Азовском море и крайне незначительных ударных возможностях авиации. Ведь несмотря на то, что за последние три года "на крыло" были поставлены десятки самолетов, тем не менее количество штурмовиков Су-25 (наиболее эффективного средства поддержки армейских подразделений на поле боя) все еще является недостаточным. И это без учета возможных потерь от действий не самой слабой российской системы ПВО.

Тем не менее, к "страшилкам" от Басурина и Марочко стоит отнестись с большим вниманием - так как может оказаться, что под этой демагогией скрываются реальные планы провоцирования на одном или нескольких участках линии противостояния локальных боестолкновений с последующим обвинением Украины.

Тем более, что есть целый ряд фактов, которые могут свидетельствовать о таком возможном сценарии. Так, группа "Информационное Сопротивление" в лице нардепа Тымчука сообщает о активности противника в прифронтовой зоне. В частности, речь идет о разворачивании дополнительных артиллерийских батарей, зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10" и подтягивании к линии фронта танков Т-72. Правда, учитывая повышенные меры безопасности, которые приняли оккупационные власти после 31 августа, и сложности с получением информации с оккупированных территорий подтвердить или опровергнуть эти данные навряд ли возможно.