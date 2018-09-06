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Сегодняшняя курсовая стабилизация на межбанке обусловлена ростом предложения валюты
22:19 05.09.2018 |
Сегодняшние торги на межбанке завершились 5-копеечным укреплением гривни. К концу сессии безналичные котировки установились в коридоре 28,37-28,40 грн./$. Об этом сообщил директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.
На открытии продавцы валюты пробовали взвинтить курс и выставляли котировки на 5 копеек выше вчерашнего уровня закрытия, однако покупатели не торопились заключать сделки, дожидаясь выхода на рынок валютной выручки экспортеров.
Ее банкиры ждали с большим нетерпением. Из-за американского выходного в понедельник, сегодня на межбанк должны были выбросить выручку сразу за два дня. Потому импортеры и не проявили никакого интереса к доллару по 28,50 грн./$.
«Сегодняшняя курсовая стабилизация обусловлена ростом предложения валюты вследствие обязательных продаж экспортной выручки за два дня и сдержанным спросом покупателей в ожидании проседания котировок. Сохраняющийся позитивный для гривны курсовой зазор с наличным рынком также способствовал минимизации ажиотажных и спекулятивных настроений», - пояснил причину курсового разворота Олег Куринной.
Объем свободной ликвидности со вчерашнего дня не изменился и составил 70,8 млрд грн., при этом остатки банков на корсчетах в НБУ выросли на 1,9 млрд грн. до 50,9 млрд грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, напротив, снизился на 1,9 млрд грн. и составил 19,9 млрд грн.
Оказал посильную психологическую помощь гривне на межбанке и наличный рынок. Менялы сегодня понижали курс не слишком активно, но во многом потому, что в последние несколько дней уличные котировки и без того заметно отставали от безналичных. Даже в моменты, когда межбанк уверенно забирался выше отметки 28,50 грн./$, купить доллар на черном рынке без труда можно было на 10 копеек дешевле. Сегодня же в течение дня курс продажи «американца» у валютчиков снизился на 4 копейки - до 28,30-28,32 грн./$. Правда, объем предложения немного упал, хотя он все еще превышает спрос.
Однако казначеи, похоже, всерьез в крепкую гривну не верят. В банковских кассах курс доллара не снижается вот уже второй день и упорно держится в коридоре 28,40-28,50 грн./$. Лишь небанковские учреждения корректируют свои ценники, ориентируясь на курсовой тренд на межбанке. Сегодня к вечеру на легальном рынке самый дешевый бакс можно было купить именно в киосках валютчиков - по 28,31 грн./$. Минимальный же курс продажи среди банков выставлял Банк инвестиций и сбережений - 28,34 грн./$.
Участники рынка полагают, что в ближайшие день-два позитивный для национальной валюты курсовой тренд будет сохраняться.
«Думаю, доллар еще может потерять по отношению к гривне 5-7 копеек в течение ближайших дней», - убежден председатель правления RwS bank Владислав Кравец.
Однако в целом, говорят банкиры, новостной фон остается негативным. Свободную часть выручки экспортеры заводят неохотно, а спрос со стороны импортеров снижаться вряд ли будет. Ведь девальвационные ожидания стимулируют их закупать валюту под контракты будущих периодов. Да и спрос на валюту со стороны нерезидентов под репатриацию дивидендов еще не исчерпан.
Впрочем, от завтрашних торгов финансисты ждут курсового штиля: ни существенного роста, ни падения котировок они не прогнозируют.
«По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 28,3-28,4 грн./$», - резюмировал Олег Куринной.
Официальный курс доллара Нацбанк на четверг, 6 сентября, установил на уровне 28,41 грн./$ - на 8 копеек ниже сегодняшнего показателя.
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