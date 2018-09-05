В Украине разрешат закупать оборонную продукцию за границей без посредников

Сегодня, 5 сентября, Кабинет Министров поддержал законопроект, который предусматривает закупку продукции оборонного назначения в иностранных производителей, без участия посредников. Об этом сообщается на Правительственном портале.

«Проект закона изменит процедуру закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения за рубежом (по импорту). Законопроект является одним из шагов либерализации торговли в оборонной сфере», - объясняется в сообщении.

По словам заместителя Министра экономического развития и торговли Юрия Бровченка, проект закона существенно расширяет возможности государственного заказчика, ведь предусматривает три различные модели поведения.

«А именно при осуществлении импорта военной продукции, исходя из специфики региона и в зависимости от вида военной продукции, импортируемой вместо одной модели, по которой осуществляются оборонные закупки сегодня», - пояснил он.

Так, Минэкономразвития предлагает внести изменения в Хозяйственный кодекс Украины и Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности» в части определения государственных заказчиков субъектами внешнеэкономической деятельности.

Отмечается, что именно это дает им право самостоятельно, без участия посредников, закупать продукцию оборонного назначения у иностранных производителей.

Еще проектом закона предлагаются внести изменения в законодательство по вопросам государственного оборонного заказа.