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В Украине разрешат закупать оборонную продукцию за границей без посредников
Сегодня, 5 сентября, Кабинет Министров поддержал законопроект, который предусматривает закупку продукции оборонного назначения в иностранных производителей, без участия посредников. Об этом сообщается на Правительственном портале.
«Проект закона изменит процедуру закупки продукции, работ и услуг оборонного назначения за рубежом (по импорту). Законопроект является одним из шагов либерализации торговли в оборонной сфере», - объясняется в сообщении.
По словам заместителя Министра экономического развития и торговли Юрия Бровченка, проект закона существенно расширяет возможности государственного заказчика, ведь предусматривает три различные модели поведения.
«А именно при осуществлении импорта военной продукции, исходя из специфики региона и в зависимости от вида военной продукции, импортируемой вместо одной модели, по которой осуществляются оборонные закупки сегодня», - пояснил он.
Так, Минэкономразвития предлагает внести изменения в Хозяйственный кодекс Украины и Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности» в части определения государственных заказчиков субъектами внешнеэкономической деятельности.
Отмечается, что именно это дает им право самостоятельно, без участия посредников, закупать продукцию оборонного назначения у иностранных производителей.
Еще проектом закона предлагаются внести изменения в законодательство по вопросам государственного оборонного заказа.
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