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Продан ушел из ГФС, чтобы возглавить ее
Сегодня правительство решило объявить конкурс на должность главы Государственной фискальной службы (ГФС).
Об этом сообщил и. о. главы ГФС Мирослав Продан.
«Полностью поддерживаю идею проведения конкурса. И что обязательно планирую принимать в нем участие. В моей команде есть не только стратегия и видение развития ГФС. У нас есть реальные результаты», - написал он.
По словам Мирослава Продана, к конкурсу будет привлечено внимание общества, бизнеса, международных партнеров Украины.
«Чтобы исключить конфликт интересов и любые спекуляции по этому поводу, решил просить правительство назначить другого исполняющего обязанности председателя ГФС. Службу на этот период должен возглавить человек, который не будет принимать участия в конкурсе», - добавил Продан.
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