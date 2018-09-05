Финансовые новости
- |
- 05.09.18
- |
- 18:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Кабмин уволил Продана и объявил конкурс на должность главы ГФС
Кабинет Министров уволил исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана и объявил конкурс на эту должность.
Об этом журналистам заявила исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова, передают Українськi Новини.
"Сегодня правительством принято решение об объявлении такого конкурса, премьер-министром поручено Национальной службе и Министерству финансов начать процедуры по проведению такого конкурса. Чтобы не было конфликта интересов, и.о. главы ГФС Мирославом Проданом принято решение об увольнении по собственному желанию",- сказала она.
По словам Маркаровой, Кабмин удовлетворил заявление Продана.
На время проведения конкурса выполнять обязанности главы ГФС будет Александр Власов.
Как сообщали Українськi Новини, по информации агентства, правоохранительные органы готовят сообщение о подозрении исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Строевым шагом на исповедь. Зачем в России меняют танки на кадила
|Скотленд-Ярд назвал имена двух россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей
|Продан ушел из ГФС, чтобы возглавить ее
|Кабмин уволил Продана и объявил конкурс на должность главы ГФС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|НБУ определил целевой уровень инфляции 5% с декабря-2019
|Кризис ликвидности вернет на рынок дорогие депозиты
|Украинские томагавки. Чем ВСУ могут поразить стратегический тыл оккупантов
|Финансисты уверены, что в ближайшие дни на рынке будут господствовать девальвационные ожидания
|Убийство Захарченко: Для чего Путин отправил следователей на Донбасс
|Зачем Медведчук начал наступление на Гройсмана
|Президент зарегистрировал в Раде проект конституционных изменений о евроатлантической интеграции Украины – И.Луценко
Это интересно
|MasterCard опровергла передачу компании Google деталей интернет-покупок клиентов
|Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?
|Rolls-Royce Phantom получил полностью изолированный пассажирский отсек
|«Vodafone Украина» усилил защиту SIM-карт клиентов от посягательств мошенников
|Boeing построит для флота США беспилотные заправщики самолетов
|BlackBerry KEY2 LE, оснащенный механической клавиатурой QWERTY, представлен официально
|Киберполиция разоблачила масштабную мошенническую финансовую биржу