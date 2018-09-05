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Фактор дивидендов добавил нервозности межбанковским торгам 4 сентября
00:07 05.09.2018 |
Межбанковские торги во вторник, 4 сентября завершились небольшой победой для гривни - курс доллара потерял в ходе торгов 1 копейку и установился на уровне 28,41-28,46 грн./$. Об этом рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
«Рынок открылся на уровне 28,50-28,53, однако сразу после этого НБУ объявил о проведении аукциона по продаже $100 млн. На этой новости котировки немного снизились, а к завершению торгов просели еще сильнее», - прокомментировал он ход торгов.
Объем свободной ликвидности снизился на 1,6 млрд грн. и составил 70,8 млрд грн. Остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 0,2 млрд грн. до 49 млрд грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, сократился на 1,6 млрд грн. и составил 21,8 млрд грн.
Нацбанк сегодня не стал дожидаться, пока спекулянты взвинтят курс, и спозаранку огорошил рынок, объявив аукцион объемом до $100 млн. Банкиры поначалу отнеслись к неожиданной щедрости регулятора скептично. Многие усмотрели в ней признаки блефа - мол этим шагом НБУ всего лишь пробует остудить пыл спекулятивно настроенных участников. А даже если чиновники в самом деле готовы продать всю заявленную сумму, интервенции будут проводить выше уровня 28,50 грн./$, полагали участники торгов.
Потому значительного психологического эффекта само заявление почти не оказало - котировки снизились всего на 3 копейки, до 28,49-28,50 грн./$. Однако затем клиенты начали снимать заявки на покупку валюты, опасаясь прогадать и затариться долларом втридорога.
«В целом, это типичная реакция на волатильном рынке. С одной стороны, все понимают, что рынок перегрет. Но реальная тактика Нацбанка и его готовность сдерживать курсовые колебания, особенно в свете последних заявлений чиновников, для большинства остаются загадкой. Кроме того, завтра на рынок должна зайти обязательная часть выручки экспортеров, задержавшаяся из-за понедельничного выходного в США», - пояснил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Нервозности на межбанке добавлял и фактор дивидендов - в начале месяца нерезиденты активно выкупают валюту под репатриацию. А также высокий спрос на доллар со стороны импортеров. Смущало банкиров и поведение наличного рынка - тот никак не хотел тянуться за межбанковскими котировкам.
Так или иначе, игра в аукцион принесла свои плоды. Более того, выяснилось, что блефовал вовсе не Нацбанк, а участники торгов: регулятор сумел собрать заявок всего на $53,5 млн - вдвое меньше заявленного объема. Удовлетворил большую часть из них - $40,1 млн по средневзвешенному курсу 28,4844 грн./$. Таким образом с 29 августа НБУ уже трижды выходил на рынок в формате аукциона, совокупно продал $154,8 млн.
А вот в банковских кассах финансисты опускать котировки не стали. Лишь в межбанковских учреждениях курс к концу дня снизился на 4 копейки до 28,34 грн./$ - это оказалось лучшим предложением на легальном рынке. Большинство же банков продавали валюту в диапазоне 28,40-28,50 грн./$. Выкупали доллар у населения в среднем по 28,20-28,30 грн./$.
На завтрашние торги банкиры четких прогнозов делать не решаются. В конечном итоге, говорят они, многое будет зависеть от спроса на валюту со стороны импортеров и нерезидентов, а также объема продажи выручки экспортеров.
«На курсовые тренды влияют календарный период покупки валюты нерезидентами под вывод дивидендов, что усиливает традиционно высокий спрос импортеров и аппетиты спекулянтов. Возможность переливания валюты между межбанком и наличным рынком вследствие лага котировок, а также активное участие регулятора в нивелировании пиковых дисбалансов спроса и предложений», - объяснил Олег Куринной.
По его мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 28,3-28,4 грн./$.
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