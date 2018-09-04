Украинские томагавки. Чем ВСУ могут поразить стратегический тыл оккупантов

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Развитие ракетной программы Украины идет ускоренными темпами - загружены практически все наличные производственные и научные мощности.

Так, днепровское КБ "Південне" сосредоточилось сразу на двух проектах - оперативно-тактической ракете "Гром-2" и сверхзвуковой "Коршун", киевское КБ "Луч" - на противокорабельной ракете "Нептун".

По понятной причине информация об этих проектах в открытую печать попадает крайне дозированно и журналистам приходиться довольствоваться редкими сюжетами военных СМИ. Таким источником информации о состоянии ракетной программа стала программа "PROВійсько" "Військового телебачення України" от 1 сентября. На фоне разнообразных интервью промелькнули интереснейшие кадры, по которым можно сделать некоторые выводы.

Итак, впервые стало ясно, что довоенный проект оперативно-тактической ракеты "Сапсан" в итоге превратился в два проекта: "Гром-2" для Саудовской Аравии и "Гром-2НЭО" для национальной армии (хотя на плакате написано именно так, но, как видится, правильнее было бы NEO).

Гром-2NEО

В кадре также мелькнул и плакат с характеристиками системы. Итак, техническим заданием предусмотрено, что ракета массой 3500 кг будет иметь две совершенно разные боевые части (осколочно-фугасную и кассетную) в 480 кг. При этом дальность пуска определена как минимальная в 50 км и максимальная в 500 км (фактически на этом разговоры о 600 или даже 650 км можно считать завершенными). Площадь поражения ракеты с осколочно-фугасной боевой частью определена в 10000 кв. м, а кассетной - 2-3 га. Эти довольно серьезные характеристики в целом подтверждают мнение большинства военных экспертов и специалистов в области ракетной техники.

Впервые также появилось и проектное изображение крылатой ракеты "Коршун" с оптико-электронной головкой самонаведения - пока в противокорабельном варианте, но запланированы и варианты для ударов по наземным целям. Дальность ее полета, по заявлениям представителей КБ "Південне", достигает опять таки "всего" 280 километров. Но ее проектный вид и размеры наводят на мысль о том, что эту ракету можно отнести к одной категории с американским "Томагавком" или российским "Калибром", чья дальность полета составляет около двух с половиной тысяч километров. Таким образом, реализовав этот проект, мы сможем получить "длинную руку", способную нанести удар по стратегическому тылу неприятеля. Кто может стать этим неприятелем, конечно, уточнять не стоит.

И наконец мини-сенсацией стало появление на кадрах из цехов КБ "Південне" сразу нескольких контейнеров для ракет 9М79 оперативно-тактического комплекса "Точка-У". это может свидетельствовать по крайней мере о том, что предприятие смогло наладить как минимум ремонт и продления ресурса.

Складывается ситуация, полностью аналогичная с ракетами 9М83 зенитно-ракетного комплекса С-300В1. Сначала их "случайно" засветили в цехах "Визара" во время визита секретаря СНБО Турчинова, а потом уже пошла и официальная информация о том, что в Украине налажен ремонт и обслуживание ракет этого типа. Кстати, как и с "Точкой" до войны этим занимались исключительно российские специалисты. Именно они после отстрела нескольких ракет на полигоне Капустин Яр давали заключение о пригодности использования ракет украинской армией.

В этой связи может оказаться и не слухами информация о том, что в Украине удалось наладить и модернизацию ракет для "Точки-У". Причем очевидно, что это задача вполне соответствует нынешнему уровню нашей военной промышленности. Ведь не секрет, что есть рабочие варианты головки самонаведения, проводились и работы в плане разработки и замены ракетного топлива.

"Точка-У"

Если эти работы реально были проведены, то это очень хорошая новость для нас и очень плохая для наших врагов. Ведь принятие на вооружение "Гром-2НЕО" просматривается только в ближайшей перспективе, а вот ракеты и пусковые установки "Точки-У" есть здесь и сейчас.

И хотя дальность поражения целей ракетами комплекса составляет всего 120 км (после возможной модернизации вероятно больше), тем не менее, это реальное оружие и расчеты имеют реальный боевой опыт.

Точное количество ракет на складах привести невозможно, однако по информации из открытых источников известно, например, что на момент распада СССР в Украине оставалось 114 ракет к комплексу "Точка" и 336 ракет к комплексу "Точка-У", а также 530 осколочно-фугасных и кассетных боевых частей.

После событий конца июля 2014 г. и фактического объявления Россией бесполетной зоны над Донбассом, "Точки" вообще оставались единственной "длинной рукой" нашей группировки. В ходе боев на Донбассе лета 2014 г. и зимы 2015 г. 1-м и 2-м ракетными дивизионами 19-й ракетной бригады было нанесено 95 ракетных ударов.

Причем смеем утверждать, что именно этими ракетами был нанесен максимальный урон российским кадровым подразделениям. Чего стоит, например, удар под Снежным 13 августа 2014 г. (30 погибших российских военнослужащих) или уничтожение эшелона с боеприпасами и топливом на железнодорожной станции Иловайск 13 февраля 2015 г.

"Минские соглашения" были использованы с пользой для наращивания мощи армии. В том числе были восстановлены и несколько пусковых установок с баз хранения. По факту на сегодня в составе 19-й ракетной бригады уже пять дивизионов - четыре боевых и один учебный. То есть можно говорить, о том, что в строю находится примерно 20-25 пусковых установок.