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Финансисты уверены, что в ближайшие дни на рынке будут господствовать девальвационные ожидания
22:06 03.09.2018 |
Торги на межбанке в понедельник, 3 сентября, завершились ростом курса доллара на 21 копейку - до 28,40-28,45 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
«Сегодня в США выходной день, поэтому все операции с американской валютой проходили на условиях tom с завтрашней датой валютирования. Это обстоятельство в сочетании с первым рабочем днем месяца обусловило низкую активность участников рынка, что усилило спекулятивную составляющую, дисбалансы спроса, предложения и девальвационные настроения», - пояснил он.
Нацбанк в открытые торги на межбанке не выходил, однако некоторые участники рынка усмотрели в отдельных сделках тень регулятора - продал в функционале matching до $20 млн.
Справочный курс доллара по состоянию на 12 часов составил 28,3583 грн./$, официальный курс на завтра заявлен на уровне 28,3783 грн./$ - на 13 копеек выше сегодняшнего уровня.
Объем свободной ликвидности вырос на 0,4 млрд грн. до 72,7 млрд. грн., при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 1,1 млрд грн. и составили 49,2 млрд грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 1,5 млрд грн. до 23,5 млрд грн.
Наличный рынок при этом рос не так активно. Банкиры отмечали, что в сравнении с пятницей спрос на валюту увеличился. Люди больше покупали доллара, чем сдавали в кассах. При этом активизировался традиционный сезонный фактор - осенью гривневые вкладчики начинают конвертировать депозиты, срок которых подошел к завершению, в СКВ. Однако сегодня курсовой тренд определял вовсе не наличный рынок.
Менялы пробовали двигать котировки вслед за межбанком, однако со значительным отставанием и без заметного успеха. Утром они торговали долларом по 28,22-28,24 грн./$, а к концу дня подняли ценники до 28,35-28,38. Попытки же взвинтить курс выше отметки 28,40 грн./$ преимущественно проваливались - спроса на дорогой доллар на рынке не было.
В банковских кассах бакс прибавил за день около 10 копеек - в среднем его отдавали населению по 28,35-28,45 грн./$. В этом диапазоне торговали большинство структур: Укрсиббанк, Forward, Райффайзен Банк Аваль, ТАСкомбанк и другие. Самый дешевый доллар можно было приобрести в отделениях Альфа банка - 28,30 грн./$.
«Отставание наличных котировок от межбанковских в период роста курса не типично для нашего валютного рынка. Оно может свидетельствовать о перегретом безналичном рынке. Впрочем, едва ли стоит ждать от завтрашних торгов курсового отскока. Нынешняя неделя будет характеризоваться повышенным спросом на валюту под выплату дивидендов», - полагает финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Финансисты уверены, что в ближайшие дни на рынке будут господствовать девальвационные ожидания, которые станут подкрепляться скупкой валюты нерезидентами под репатриацию дивидендов.
С другой стороны, возможности НБУ по сглаживанию курсовых скачков отнюдь небезграничны. Уже по итогам июля объем золотовалютных резервов сократился до $17,7 млрд, что эквивалентно критическим трем месяцам будущего импорта. А учитывая тот факт, что в августе НБУ потратил на поддержку национальной валюты свыше $0,7 млрд, в дальнейшем проводить интервенции он будет гораздо скромнее, предполагают банкиры. По крайней мере до тех пор, пока не будет решена судьба очередного кредитного транша МВФ.
К слову, во многом этим обстоятельством участники торгов объясняют стремительное подорожание валюты в последнюю неделю. Попытки же НБУ остановить спекулятивные настроения приносят лишь кратковременный эффект.
«По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 28,3-28,4 грн./$», - резюмировал Олег Куринной.
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