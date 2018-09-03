Зачем Медведчук начал наступление на Гройсмана

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Подконтрольный путинскому куму Виктору Медведчуку информационный 112 канал начал новый политический сезон с удара по имиджу премьер-министра Владимира Гройсмана. 1 сентября в эфир вышел документальный фильм, открывающий цикл "Лига коррупции", полностью посвященный главе правительства.

Как нетрудно догадаться из пафосного названия проекта, программы цикла должны содержать сенсационные расследования коррупционной деятельности высокопоставленных украинских чиновников, основанные "исключительно на фактаже, который будет предоставлен зрителю с объяснением причинно-следственной связи".

С фактажем и причинно-следственными связями у авторов программы получилось, честно говоря, не очень. Никаких доказательств коррупции Гройсмана авторами "расследования" приведено не было, а голословными обвинениями наших политиков даже в самых страшных грехах никого давно не удивишь. Тем не менее сам факт того, что подконтрольный Медведчуку канал начал в открытую, что называется, "мочить" главу правительства, заслуживает определенного внимания.

Причина такого внимания к Гройсману со стороны Медведчука может лежать в достаточно тривиальной плоскости личной неприязни в связи с позицией премьера в недавнем скандале вокруг фильма "Птах душі" о великом украинском поэте Василии Стусе. Скандал, напомним, разгорелся из-за того, что "администрация Медведчука" заставила авторов фильма убрать из картины сцену последнего суда над поэтом, где по сценарию была прописана роль будущего кума Путина, который. будучи государственным адвокатом Стуса, приложил определенные усилия, чтобы тот был признан виновным и осужден.

В разгар народного возмущения по поводу такого вот обеления Медведчука свою позицию по этому вопросу высказал Гройсман, который поручил Минкульту и Госкино сделать все, чтобы в фильме про Стуса история поэта была рассказана "честно и без искажений", то есть образ адвоката Стуса в фильм вернуть. Медведчук же, который крайне болезненно воспринимает все воспоминания о процессе над Стусом, теперь явно испытывает к Гройсману личную неприязнь и имеет мотив мстить.

Однако такое объяснение не слишком эффективной информационной атаки на Гройсмана вряд ли будет полным. У Медведчука есть помимо личных мотивов и вполне рациональные политические, связанные, разумеется, с предстоящими президентскими выборами.

Виктор Владимирович, заинтересованный в смене президента в Украине, а потому вернувшийся в большую публичную политику, одним лишь личным участием в партии Вадима Рабиновича "За життя" ограничиться не может. Главная его задача в президентской кампании - ослабить Петра Порошенко, но атаковать непосредственно президента ему сейчас совсем не выгодно. Как минимум, пока у Медведчука есть некий официальный статус минского переговорщика по вопросу обмена пленными.

В то же время Гройсман для кума Путина достаточно удобная и выгодная мишень. С одной стороны, Владимир Борисович, судя по всему, не настолько "ручной" и подконтрольный глава правительства, как того бы хотелось Порошенко, чтобы атака на премьера была тождественна атаке на президента. С другой - Гройсман, как это часто бывает с премьер-министрами в Украине, потенциально может быть полезным "громоотводом" для президента. В этом контексте нужно вспомнить политическую судьбу предшественника Гройсмана Арсения Яценюка, который был отправлен в отставку и остался без рейтинга в том числе и благодаря достаточно массированной информационной кампании в СМИ.

Начатая же Медведчуком информационная атака против Гройсмана вполне может ставить целью помочь выбить в нужный момент премьера из его кресла. И тогда Порошенко лишится удобного потенциального "громоотвода" и будет вынужден искать новую кандидатуру главы правительства за полгода до выборов. Никто не гарантирует, что достаточно компромиссная фигура будет вообще найдена и проголосована, учитывая достаточно теплые отношения Гройсмана с "Народным фронтом", и весь негатив последних предвыборных месяцев останется на президенте, что явно пойдет на руку его конкурентам.

Так что не исключено, что антигройсмановский фильм на 112 канале это только начало массированной информационной кампании. Вопрос лишь в том, хватит ли у Медведчука информационных ресурсов и удастся ли привлечь к этой кампании других серьезных медийных игроков.