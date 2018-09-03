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Остаток средств на едином казначейском счете в августе вырос в 13,6 раза до 27,1 млрд гривен
11:23 03.09.2018 |
Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в августе увеличился в 13,6 раза с 1,995 млрд гривен (на 1 августа) до 27,085 млрд гривен (на 1 сентября).
Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.
Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2018 году составлял по состоянию на 1 августа - 1,995 млрд гривен, а максимальный - 27,085 млрд гривен - на 1 сентября.
За 2017 год остаток средств на едином казначейском счете сократился с 14,258 млрд гривен до 5,1 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, с которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.
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