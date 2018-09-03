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ИСПРАВЛЕНО Вселенский патриархат признал себя правомочным предоставлять автокефалию без согласования с другими церквями, - Порошенко
09:29 03.09.2018 |
(Новость "Вселенский патриархат предоставил Украине право на создание поместной соборной православной церкви, - Порошенко" исправлена по сути)
Вселенский патриархат признал себя правомочным предоставлять автокефалию без согласования с другими церквями.
Об этом сообщил Президент Петр Порошенко в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.
"Вселенский Патриархат принял решение о праве Вселенского Патриархата без учета мнения Москвы предоставлять всем государствам права на создание Поместной Церкви. И в первую очередь Украине - права на создание Поместной Соборной Православной Украинской Церкви", - написало он.
Как сообщали Українськi Новини, 1 сентября Украинская православная церковь Московского патриархата отрицала, что Вселенский патриарх Варфоломей I сообщил патриарху Московскому Кириллу о решении предоставить автокефалию УПЦ, и заявляла, что Константинопольский патриархат только уведомил о рассмотрении всех возможных вариантов ее предоставления.
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