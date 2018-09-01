Сегодняшний разворот на межбанке в сторону преобладания предложения валюты обусловлен завершением финансового месяца

Юрий Павлов / UBR.ua

Сегодняшние торги на межбанке завершились 6-копеечным снижением курса доллара до 28,21-28,24 грн./$. Еще утром спекулянты пробовали задрать котировки, однако желающих приобрести доллар по 28,34 грн./$ среди банковских клиентов нашлось немного, и котировки резко пошли вниз, сообщил начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

«Сегодняшний разворот рынка в сторону преобладания предложения валюты обусловлен завершением финансового месяца, финализацией расчетов с бюджетом и контрагентами, фиксацией банками своих валютных позиций, что снизило спекулятивные аппетиты участников рынка и, соответственно, градус девальвационных настроений», - прокомментировал ситуацию на рінке директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Объем свободной ликвидности снизился на 1,9 млрд грн. до 72,3 млрд грн., при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 1,8 млрд грн. и составили 50,3 млрд грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, снизился на 0,1 млрд грн. до 21,9 млрд грн.

Нацбанк, по сообщениям банкиров, с покупкой доллара на рынок не выходил, позволив гривне по максимуму воспользоваться доминированием предложения на торгах. Так что компенсировать хотя бы часть потраченных из резервов на сдерживания курсового рывка доларов не смог.

А вот менялы сегодня снижали котировки даже быстрее межбанка - виной всему отсутствие спроса на дорогой доллар. Еще до начала торгов они понизили курс на 2-3 копейки до 28,26-28,28 грн./$. А к вечеру предлагали валюту и вовсе в диапазоне 28,18-28,20 грн./$.

Немного скорректировали ценники и банковские обменники. К вечеру минимальную цену на доллар на уровне 28,24-28,25 грн./$ выставляли ТАСкомбанк, Банк ¾ и Рада банк. Впрочем, большинство структур отдавали бакс людям в диапазоне 28,30-28,40 грн./$. Выкупали "американца" у людей в среднем по 28,05-28,15 грн./$.

Между тем, от следующей недели финансисты ждут нового витка подорожания доллара. На гривну надавят период выплаты дивидендов и дополнительный выходной в США - в понедельник американцы будут праздновать День труда.

«В такие дни, обычно, сделок заключается немного, а операции с долларом проводятся на условиях tom, с валютированием на следующий день. Если нерезиденты проявят терпение, понедельник пройдет относительно спокойно. Но со вторника на рынке будет преобладать девальвационный тренд. Валютная выручка зайдет с опозданием из-за американского выходного, а спрос будет высоким - нерезиденты станут выкупать валюту под репатриацию дивидендов», - спрогнозировал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Согласен с ним и председатель правления RwS bank Владислав Кравец.

«Понедельник пройдет спокойно, но уже во вторник на межбанк выплеснется накопленный за два дня спрос на валюту», - спрогнозировал он.

В свою очередь Олег Куринной считает, что доллар на межбанке в первые рабочие дни сентября будет торговаться в широком коридоре. «По нашему мнению, в начале следующей недели торги будут проходить в диапазоне 28,0-28,3 грн./$», - резюмировал он.