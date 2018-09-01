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Захарченко лишний. Для кого очистили кресло главы ДНР
23:47 31.08.2018 |
Последние дни лета были богаты на события. Вполне очевидно, что главным событием стала ликвидация "донецкого террориста №1" Александра Захарченко. Человека, которого непонятно за какие заслуги российские кураторы вознесли на "политический Олимп" оккупированных территорий Донецкой области. В военном плане он прошел путь от простого боевика во время первого штурма Донецкого аэропорта 26 мая 2014 г. до террориста, который красовался на фоне развалин все того же аэропорта и Углегорска зимой 2015 г.
Сегодня возле кафе "Сепар" на бульваре Пушкина был взорван его джип, сам Захарченко по одним данным даже не доехал до больницы, по другим данным - умер уже на руках врачей. Есть непроверенная информация о том, что вместе с ним был тяжело ранен и его "правая рука" - "Ташкент".
Эту информация подтвердила и Служба безопасности Украины. Руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов заявил буквально следующее: "Сегодня произошел взрыв, в результате чего погиб Захарченко и не только он... По нашим данным, за тем взрывом стоят именно боевики, либо российские спецслужбы".
Наши же спецслужбы уже и нашли виновных. "У нас есть основания считать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, в первую очередь связанным с перераспределением бизнеса, отжатого на протяжении 2014-18 гг. Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб также устранить одиозную фигуру, которая, у нас есть информация, мешала россиянами на сегодня стала лишней".
Естественно, что донецкие чекисты тоже оперативно отреагировали и уже заявили, что задержали "украинских диверсантов, подозреваемых в покушении на главу ДНР Александра Захарченко". Очень жалко тех людей, которые попали "под горячую руку"....
Попутно российские СМИ вбросили информацию о том, что в покушении на Захарченко может быть замешан один из его охранников, который исчез с места взрыва.
Кресло под Захарченко зашаталось еще давно - практически одновременно с его луганским коллегой Плотницким. Правда последнему удалось избежать физической ликвидации и благополучно уехать на дачу под Воронежом.
Судьба Захарченко была предопределена внешними условиями - Путину сейчас с одной стороны срочно нужно переключить внимание электората с пенсионной реформы с одной стороны, с другой - срочно расчистить политическое поле вДНР. Дело в том, что вполне очевидно, что никто из политической элиты (даже Бойко или Медведчук) не мог предложить Захарченко, руки которого были по локоть в крови наших военных и граждан, как фигуру для переговоров о мире и федерализации.
Им очень нужна фигура, лучше из бывших "регионалов", который бы с одной стороны был бы местным - с Донбасса, с другой стороны - не был бы запачкан кровью.
Было ясно и другое - Захарченко удалось выстроить вертикаль власти и сам как тот же Плотницкий он никогда не ушел бы. Несмотря на то, что у него в руках не было армейских подразделений, зато были МВД и МГБ, которые в условиях оккупации тоже внушительная сила.
Развитие событий на оккупированных территориях после уничтожения Захарченко и вероятного ранения "Ташкента" предсказать не может никто. Самый реальный вариант - российские кураторы назначат другую марионетку и тягомотина с "ДНР" продолжится еще очень долго. Есть варианты внутренних криминальных разборок, однако их масштаб будет крайне небольшой, так как вооруженные формирования находятся в плотном контроле российских военных.
С другой стороны Россия чисто теоретически может использовать этот теракт для выхода из Минских соглашений. Очень "вовремя" в соседнем государстве проходят и крупнейшие со времен позднего Брежнева военные учения, в которых задействованы почти 300 тысяч солдат...
Вообщем впереди тяжелейшие дни и недели, которые могут отразиться и на положении на фронте в виде локальных обострений и терактов на прифронтовых территориях. Но будем надеяться наше командование готово к любому варианту развития событий.
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