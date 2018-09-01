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Украина выплатила МВФ $160 млн
23:40 31.08.2018 |
Украина 31 августа перечислила Международному валютному фонду (МВФ) $160,3 млн в счет возврата основного долга.
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
В частности, был осуществлен платеж в размере 114,3 млн СПЗ (спецправа заимствования) или около $160 млн.
Платеж был проведен по программе stand by arrangement от апреля 2014 года. Всего в течение августа Украина перечислила фонду $605,6 млн.
Следующие платежи запланированы 1 и 5 ноября.
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