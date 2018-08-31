Томос наш. Почему глава РПЦ уехал от патриарха Варфоломея без обеда

Екатерина ЩЕТКИНА / Деловая столица

Вселенского патриарх заявил, что процесс предоставления автокефалии украинской церкви будет идти, невзирая на позицию Москвы.

Патриарх Кирилл отбыл с Фанара с пустыми руками. Патриарх Варфоломей недвусмысленно дал понять, что процесс предоставления автокефалии украинской церкви запущен, идет своим чередом и будет идти, независимо от того, что по этому поводу думают в Москве.

Легко писать фразу "как и следовало ожидать..." Нелегко дождаться того момента, когда сможешь ее написать.

Притом, что много времени это не заняло. Весь визит продолжался около четырех часов, а, собственно, переговоры лично между патриархами - не больше часа.

Встретились они - на камеры - тепло. Но напряженность патриарха Кирилла бросалась в глаза, как и отрешенная уверенность патриарха Варфоломея. В приветственных речах это было особенно хорошо слышно. Патриарх Варфоломей вводил московского гостя в курс дела, рассказывая ему то, что тот и так знает - о том, что у них тут, на Фанаре, как раз прошел Синод, а с завтрашнего дня начинается Синакс. Что Первое сентября - начало церковного года. И что этот день посвящен окружающей среде. Экология, конечно, пунктик Вселенского патриарха - это хорошо известно. Но в этот раз разговоры о природе звучали особенно задушевно. Особенно на фоне ответного слова патриарха Московского, который за свою краткую речь то и дело рефреном повторял слова об "ответственности, которую мы несем перед всей Церковью".

Когда переговоры закончились и патриархи снова появились перед прессой, их лица мало изменились. По всей видимости, патриарх Московский и не ждал, что ему удастся переубедить своего визави. "Все правильно", - вот что он сказал, словно отвечал сам себе, а не собравшимся журналистам. Больше он, в общем, ничего и не сказал, кроме того, что "разговор был правильным". По всей видимости, еще до своего вылета в Стамбул он уже смирился с тем, что он тут услышит.

Конечно, Кирилл сделал встречные предложения. Провести научную конференцию, чтобы выверить тексты, "начать диалог" по поводу украинской автокефалии, "начать диалог". Но он и сам, кажется, понимал, что это звучит не слишком убедительно - просто надо же было что-то сказать.

Патриарх Варфоломей, судя по отчетам, был краток. Он напомнил, что процесс идет уже давно. И предложение "начать диалог" выглядит довольно странно, поскольку в Москве, как и в других православных центрах, еще в начале лета побывала делегация, которая информировала о намерениях Фанара в отношении Украины. Если кому-то хотелось обсуждать, дискутировать и устраивать научные конференции - об этом можно было сразу сказать. И, наконец, патриарх Варфоломей подвел черту, прямо сказав о том, что "автокефалия - это решение, которое надлежит принимать нам, и мы это делаем".

Патриарх Кирилл уехал с Фанара, не дав коллегам-журналистам, буквально, ничего - ничего, кроме "надежды на то, что мы и дальше будем вместе работать над тем, чтобы мир стал лучше". Эта краткость - и визита, и речей - признак неудовлетворенности. Возможно, не столько результатом поездки, сколько тем, что ему пришлось этот номер отбыть.

Зато представители Вселенского патриархата оказались более откровенными: по словам митрополита Эммануила, патриарх Московский получил от Вселенского патриарха подтверждение тому, что автокефалия для украинской церкви - вопрос решенный.

Патриарх Кирилл покинул Стамбул спешно. Отказался от предложенного хозяином обеда. И даже с наступающим новым годом не поздравил. Не потому, что невежливый, разумеется, - просто переволновался перед камерами.