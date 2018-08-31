ГСН «Планировка и застройка территорий» вступают в силу 1 сентября, несмотря на решение суда, - замминистра регионального развития Парцхаладзе

Заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе заявляет, что государственные строительные нормы (ГСН) "Планировка и застройка территорий" вступают в силу 1 сентября, несмотря на решение Киевского окружного административного суда о приостановке действия приказа министерства об утверждении данных норм.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Внимание! Введение в действие новых ГСН "Планировка и застройка территорий" не останавливается! Новые ГСН вступают в действие с 1 сентября", - написал Парцхаладзе.

Он обратил внимание на то, что архитектурные и проектные организации, генеральные подрядчики, заказчики строительства должны проектировать новое строительство в соответствии с новыми нормами.

Как сообщали Українськi Новини, Киевский окружной административный суд приостановил действие приказа Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, которым утверждены государственные строительные нормы "Планировка и застройка территорий".

В суде зарегистрировано 7 исков о признании незаконным утверждения новых стройнорм, Минрегионстрой считает это спланированной кампанией.

Одной из новаций ГСН "Планировка и застройка территорий" является введение "голубых" и "зеленых" линий: "голубые" линии будут ограничивать высотность застройки, "зеленые" - застройку зеленых зон в населенных пунктах.

На территории, ограниченной "зеленой линией", застройка будет запрещена.

Кроме того, ГСН предусматривает ограничение площади застройки в зависимости от ее высотности.

В частности, в случае строительства 4-этажного здания отведенный земучасток предлагается застраивать максимально на 45% от площади, при строительстве зданий высотой более 11 этажей - на 30%.

В новых ГСН вводится запрет на парковку автомобилей внутри жилых кварталов, а при строительстве жилого дома на 9 и более этажей застройщик должен будет предусмотреть проезд к дому пожарных машин.