Финансовые новости
- |
- 31.08.18
- |
- 20:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ГСН «Планировка и застройка территорий» вступают в силу 1 сентября, несмотря на решение суда, - замминистра регионального развития Парцхаладзе
17:39 31.08.2018 |
Заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе заявляет, что государственные строительные нормы (ГСН) "Планировка и застройка территорий" вступают в силу 1 сентября, несмотря на решение Киевского окружного административного суда о приостановке действия приказа министерства об утверждении данных норм.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.
"Внимание! Введение в действие новых ГСН "Планировка и застройка территорий" не останавливается! Новые ГСН вступают в действие с 1 сентября", - написал Парцхаладзе.
Он обратил внимание на то, что архитектурные и проектные организации, генеральные подрядчики, заказчики строительства должны проектировать новое строительство в соответствии с новыми нормами.
Как сообщали Українськi Новини, Киевский окружной административный суд приостановил действие приказа Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, которым утверждены государственные строительные нормы "Планировка и застройка территорий".
В суде зарегистрировано 7 исков о признании незаконным утверждения новых стройнорм, Минрегионстрой считает это спланированной кампанией.
Одной из новаций ГСН "Планировка и застройка территорий" является введение "голубых" и "зеленых" линий: "голубые" линии будут ограничивать высотность застройки, "зеленые" - застройку зеленых зон в населенных пунктах.
На территории, ограниченной "зеленой линией", застройка будет запрещена.
Кроме того, ГСН предусматривает ограничение площади застройки в зависимости от ее высотности.
В частности, в случае строительства 4-этажного здания отведенный земучасток предлагается застраивать максимально на 45% от площади, при строительстве зданий высотой более 11 этажей - на 30%.
В новых ГСН вводится запрет на парковку автомобилей внутри жилых кварталов, а при строительстве жилого дома на 9 и более этажей застройщик должен будет предусмотреть проезд к дому пожарных машин.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Томос наш. Почему глава РПЦ уехал от патриарха Варфоломея без обеда
|ГСН «Планировка и застройка территорий» вступают в силу 1 сентября, несмотря на решение суда, - замминистра регионального развития Парцхаладзе
|Платежный баланс Украины в июле был сведен с дефицитом $170 млн - НБУ
|Упразднение «Роттердам+»: что изменится и кто против
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Настоящая партия «Единая Россия». Когда в Кремле начнется ломка
|Банкиры уверяют, что межбанк очень близок к точке сопротивления
|Суд на закрытом заседании приостановил введение в действие ГСН «Планировка и застройка территорий» с 1 сентября, - Зубко
|Россия не является лидером по инвестициям в Украину – эксперт
|Осенние старты. Порошенко решил оставить Тимошенко без «нового курса»
|Вся беглая рать. Зачем Медведчук включил Портнова в избирательную гонку
Это интересно
|Представлен прототип новой Lada 4x4
|Acer представила геймерский ноутбук-трансформер с 4K-экраном
|Ученые: загрязнение воздуха плохо сказывается на мыслительных способностях
|Xiaomi представила портативную соковыжималку с функцией беспроводной зарядки
|Компания BMW представила родстер Z4 нового, третьего поколения
|Исследование: угроза скрытого майнинга возросла на 956% с первой половины 2017 года
|Клавиатуру Google Gboard скачали более 1 миллиарда раз