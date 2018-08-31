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Платежный баланс Украины в июле был сведен с дефицитом $170 млн - НБУ
14:25 31.08.2018 |
Дефицит текущего счета платежного баланса в июле, по предварительным данным Национального банка, составил 1,1 млрд долларов.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
"Дефицит текущего счета платежного баланса в июле увеличился до 1,1 млрд долларов. Прежде всего, это связано со значительными темпами роста объемов импорта товаров по сравнению с объемами экспорта", - указано в нем.
За январь-июль 2018 года дефицит текущего счета составил 1,7 млрд долларов по сравнению с 0,7 млрд долларов за соответствующий период 2017 года.
Объемы экспорта товаров в июле увеличились на 12,6% в годовом измерении и составили 3,3 млрд долларов.
В июле возобновился рост экспорта продовольственных товаров (на 8% г/г) благодаря раннему началу сбора урожая пшеницы в июне и высоким объемам урожая рапса.
В то же время общий рост экспорта товаров сдерживался логистическими проблемами в Азовском море, в результате чего рост экспорта металлургической продукции замедлился (до 19,9% г/г).
Высокими темпами продолжал расти экспорт руд и отдельной химической продукции.
За семь месяцев 2018 года экспорт вырос на 11,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, до 24,5 млрд долларов.
Объемы импорта товаров в июле увеличились на 24,9% в годовом измерении и составили 5 млрд долларов.
Существенное ускорение роста импорта по сравнению с предыдущим месяцем было обусловлено энергетической составляющей - на фоне высокого потребительского и инвестиционного спроса существенно увеличились закупки продукции машиностроения (16% г/г), продовольственных товаров (30,8% г/г) и промышленных изделий (28,1%).
Также высокими темпами продолжался рост энергетического импорта.
Через дальнейший рост мировых цен на нефть и природный газ стоимостные объемы импорта энергоносителей выросли на 32,6%.
Всего за январь-июль импорт товаров вырос на 15,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 30,5 млрд долларов.
Чистый приток капитала по финансовому счету в июле составил 0,9 млрд долларов (в июле прошлого года - 0,1 млрд долларов) и был обеспечен операциями частного сектора, тогда как чистые внешние обязательства государственного сектора незначительно сократились (на 0,1 млрд долларов) преимущественно из-за операций правительства по ОВГЗ.
Чистые поступления реального сектора (1,1 млрд долларов) были обеспечены в основном за счет долговых инструментов - торговых и долгосрочных кредитов.
Чистый приток прямых иностранных инвестиций в июле составил 142 млн долларов, большинство из которых (83%) были направлены в реальный сектор.
За январь-июль 2018 года чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 1,3 млрд долларов, 32% из которых составляли операции банковского сектора по переоформлению долга в уставный капитал.
Всего за январь-июль 2018 года чистый приток средств по финансовому счету составил 1,8 млрд долларов (за семь месяцев 2017 года - 1,4 млрд долларов).
Платежный баланс в июле сведен с незначительным дефицитом - 170 млн долларов.
Как следствие, международные резервы на конец июля несколько сократились и составили 17,7 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3 месяцев.
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году дефицит текущего счета платежного баланса, по предварительным данным НБУ, составил 3,8 млрд долларов.
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