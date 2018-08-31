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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Упразднение «Роттердам+»: что изменится и кто против

14:16 31.08.2018 |

Новости ТЭК

 Виталий Кулик / Хвиля

23 августа ведущие информагентства Украины облетела резонансная новость - Нацкомиссия, регулирующая рынки энергетики и коммунальных услуг отменила формулу «Роттердам+». Но в тот же день со ссылкой на оппозиционных депутатов прошла другая информволна - о том, что формулу не отменили, а пролонгировали. Попробую внести некоторую ясность в этот вопрос.

«Роттердам+» таки отменили. Среди 24 нормативных актов, отмененных НКРЭКУ в тот день, было и постановление №289 «Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии», более известное под названием «Роттердам+». Но при этом окончательно перестанет формула действовать лишь с момента запуска нового рынка электроэнергии - 1 июля 2019 года.

Именно в контексте внедрения конкурентного рынка электроэнергии и следует рассматривать упразднение «Роттердам+». Дело в том, что при новом рынке никаких формул не понадобиться - цену будет определять спрос и предложение. Соответственно, роль НКРЭКУ как регулятора тарифов будет нивелирована и обвинять в несправедливости цены электроэнергии будет некого. Как некого обвинить в «несправедливости» цены на чипсы или пиво в супермаркете.

Новый рынок электроэнергии строится по европейской модели в рамках международных обязательств Украины. К разработке закона «О рынке электроэнергии» привлеклись европейские эксперты, под его принятие со стороны ЕС Украине выделялась макроэкономическая помощь. Так что, для еврочиновников своевременность запуска нового рынка электроэнергии является одним из ключевых маркеров украинских реформ.

С введением конкурентного рынка электроэнергии тарифы существенно увеличатся. Как для промышленности, так и для населения. Для последнего особенно, ведь одним из условий нового рынка является ликвидация перекрестного субсидирования (это когда тарифы для населения остаются низкими за счет более высокой цены электроэнергии для промышленности).

На этом месте возникает забавный парадокс - депутаты, длительное время критиковавшие тарифы, рассчитанные по методике постановления №289 («Роттердам+») вряд ли смогут извлечь из этого политические дивиденды.

Во-первых, парламентские выборы будут в октябре 2019-го года, а к тому времени заработает новый рынок и никакого «Роттердам+» уже не будет.

Во-вторых, как указывалось выше, тарифы после отмены формулы ощутимо вырастут. Соответственно, роттердамоборцы в глазах избирателей будут выглядеть скорее негативными персонажами. И чем больше будут критиковать формулу, при которой тарифы были ниже, тем больше утверждаться в новом для себя антинародном образе. А противодействовать продвигаемому европейскими партнерами новому рынку электроэнергии многим из них будет некомильфо, особенно так называемым «еврооптимистам».

В определенную двусмысленность попадает и Антикоррупционное бюро. НАБУ больше года расследует формулу «Роттердам+», подозревая НКРЭКУ в сговоре с компаниями тепловой генерации. Но новый рынок, как объективный индикатор рыночной стоимости любого товара покажет лишь увеличение стоимости электроэнергии. Таким образом, для любого суда (включая Антикоррупционный) станет очевидным, что «Роттердам+» цену угля не завышал, а занижал. Как минимум по причине 12-ти месячного расчетного периода, согласно которого в цену электроэнергии (и энергетического угля) закладывались более низкие прошлогодние котировки роттердамского индекса API2.

Не особо комфортно чувствуют себя и вероятные бенефициары антироттердамской кампании - партнеры по ферросплавному бизнесу Игорь Коломойский и Виктор Пинчук. А насколько тема тарифов на электроэнергию важна для ферросплавного бизнеса можно понять из контент-анализа сообщений «приватовского» медиа-холдинга, проведенного Центром исследований проблем гражданского общества.

Только с января 2017-го по июль 2018-го «Роттердам+» критиковался в ТСН.ua 27 раз, в ленте УНИАН 62 раза, в эфирах «1+1» - 71 раз. Рекорд поставлен «плюсами» в марте 2018-го - целых 27 сюжетов! Ферросплавные заводы только на «Роттердам+» потеряли 3,5 млрд грн. В новом рынке их недополученная прибыль (именно прибыль, поскольку убыточными они так и не стали даже с «роттердамской» ценой электроэнергии) увеличится еще больше. А значит пришло время искать новые ходы.

Скорее всего, ассиметричным ответом антироттердамского фронта станет лоббирование через ВР законопроекта Виктории Войцицкой (кстати, не голосовавшей за закон «О рынке электроэнергии») под условным названием «Роттердам 0,9». Его суть в том, чтобы заменить «Роттердам+» более щадящей интересы промышленников формулой, в которой котировки голландского угольного хаба дисконтировались бы на 10%. И надеяться, что конкурентный рынок электроэнергии по каким-то причинам в срок не запуститься или вообще застопориться под давлением популистов в следующем созыве парламента. Можно предположить, что в ближайшие месяцы риторика медиа-орудий Пинчука и Коломойского трансформируется от полного отторжения формульного тарифообразования до пропаганды «справедливой формулы «Роттердам 0,9».

Хотя в целом такая затея выглядит не слишком убедительно. Поскольку грубо противоречит принципу независимости энергетического регулятора, функции которого депутаты пытаются подменить своими представлениями о справедливости и экономической целесообразности. Для еврочиновников, в свое время настаивавших на законе «О НКРЭКУ» такая инициатива группы депутатов станет пощечиной. Вряд ли такой законопроект будет проголосован, а тем более подписан президентом.
 

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