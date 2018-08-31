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Банкиры уверяют, что межбанк очень близок к точке сопротивления
23:58 30.08.2018 |
Торги на межбанке в четверг, 30 августа, завершились подорожанием доллара на 14 копеек до 28,24-28,29 грн./$. Всего же с начала недели американец прибавил на безналичном рынке 41 копейку, невзирая даже на невиданную щедрость регулятора - тот второй день подряд проводит аукцион.
«Рынок открылся на уровне 28,17-28,23 грн./$, в дальнейшем котировки демонстрировали рост до дневного максимума 28,30-28,33 грн./$ к полудню, после чего НБУ объявил о проведении аукциона. На этой новости котировки снизились до 28,27-28,29 грн./$. К завершению сессии уровень котировок составил 28,24-28,29 грн./$», - рассказал о ходе торгов директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Финансисты связывают столь стремительный рост курса доллара с агрессивным поведением спекулянтов, которые играют на общей нервозности рынка. А также активностью импортеров, скупающих валюту для проплаты контрактов. Поговаривают, что они даже начали платить за поставки товаров под новогодние праздники.
«Высокая активность участников рынка, финализирующих свои валютные расчеты по итогам месяца на фоне девальвационных и спекулятивных настроений продолжают давить на курс и создают предпосылки для игры на повышение, которую лишь частично сдерживает участие регулятора в торгах», - резюмировал Куринной.
Объем свободной ликвидности снизился на 2,2 млрд грн. до 74,2 млрд грн., при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 1,3 млрд грн. и составили 52,1 млрд грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, снизился на 0,9 млрд грн. - до 22,1 млрд грн.
Наличный рынок
Проведенный Нацбанком аукцион в самом деле большого влияния на настроения участников рынка не оказал, хоть и помог погасить девальвационный пожар. Во многом из-за довольно скромного объема заявленной интервенции - всего $50 млн.
Участники торгов завалили регулятора заявками, так что на всех дефицитного доллара не хватило. Из поданных на $66,6 млн. заявок, Нацбанк удовлетворил все, что мог в рамках установленного лимита - продал $49,4. Средневзвешенный курс заключенных сделок составил 28,2784 грн./$.
Наличный рынок сегодня не стеснялся повышать котировки. Доходило до смешного: люди не успевали добежать до окошка обменника, как сотрудник менял цифры на электронном табло. Если утром курс продажи в кассах устанавливали на уровне 28,20-28,30 грн./$, то к вечеру самый дешевый бакс можно было купить по 28,25 грн./$ (банк Аркада). Большинство же структур торговало валютой в диапазоне 28,35-28,40 грн./$.
Выкупали доллар у населения в коридоре 28,0-28,25 грн./$.
Не скромничали и менялы на черном рынке. Свои курсы валют они двигали вслед за межбанковскими, и за день взвинтили курс продажи на 9 копеек до 28,28-28,29 грн./$.
Что дальше
Банкиры уверяют, что рынок очень близок к точке сопротивления. Как только он на нее выйдет, экспортеры начнут активнее продавать выручку, а импортеры снизят темп закупок доллара.
«Во второй половине дня спрос на наличном рынке резко пошел на спад. Это говорит о том, что рынок приближается к переломной точке. Конечно, гарантировать, что завтра непременно случится курсовой откат нельзя, но последние несколько дней курс растет уж слишком высокими темпами. Понимают это не только люди, которые не готовы брать доллар по нынешнему курсу, но и экспортеры, до сих пор придерживавшие свободную часть валютной выручки. Им выгодно продать доллар максимально дорого. И как только они поймут, что эффект девальвационных ожиданий исчерпан, начнут сбрасывать валюту, что укрепит гривну и даст возможность Нацбанку выкупить потраченную на аукционах валюту», - предположил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
По мнению Олега Куринного, завтра межбанковские торги будут проходить в диапазоне 28,2-28,3 грн./$.
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