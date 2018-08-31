Суд на закрытом заседании приостановил введение в действие ГСН «Планировка и застройка территорий» с 1 сентября, - Зубко

Киевский окружной административный суд приостановил действие приказа Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, которым утверждены государственные строительные нормы (ГСН) "Планировка и застройка территорий".

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Данные стройнормы должны были вступить в силу 1 сентября.

"Сегодня мы получили определение Окружного административного суда Киева, который удовлетворил иск ландшафтной компании о приостановке действия приказа Минрегионстроя "Об утверждении ГСН Б.2.2-12:2018 "Планировка и застройка территорий", - сообщил Зубко.

По его словам, суд применил упрощенное производство и провел заседание в закрытом режиме.

При этом представители Минрегионстроя не были приглашены на заседание.

"Мотивы судебной атаки на нас - отсрочить введение в действие новых ГСН", - прокомментировал Зубко.

Согласно сообщению, министерство подготовило ходатайство об отмене приостановки действия приказа.

Кроме того, Минрегионстрой требует открытого и прозрачного судебного производства.

Как сообщали Українськi Новини, одной из новаций ГСН "Планировка и застройка территорий" является введение "голубых" и "зеленых" линий: "голубые" линии будут ограничивать высотность застройки, "зеленые" - застройку зеленых зон в населенных пунктах.

На территории, ограниченной "зеленой линией", застройка будет запрещена.

Кроме того, ГСН предусматривает ограничение площади застройки в зависимости от ее высотности.

В частности, в случае строительства 4-этажного здания отведенный земучасток предлагается застраивать максимально на 45% от площади, при строительстве зданий высотой более 11 этажей - на 30%.

В новых ГСН вводится запрет на парковку автомобилей внутри жилых кварталов, а при строительстве жилого дома на 9 и более этажей застройщик должен будет предусмотреть проезд к дому пожарных машин.