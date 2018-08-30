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Осенние старты. Порошенко решил оставить Тимошенко без «нового курса»
15:49 30.08.2018 |
Петр Порошенко собирается из раза в раз ставить Юлию Тимошенко и других своих конкурентов перед необходимостью публично выбирать, на чьей они стороне: Путина или Украины.
Новый политический сезон, который начнется 4 сентября вместе с открытием осенней сессии парламента, будет борьбой предвыборных инициатив. Прошлой осенью инициатива была в руках оппонентов Петра Порошенко - достаточно вспомнить акцию под парламентом, стартовавшую 17 октября и в конце концов добившуюся принятия закона о Высшем антикоррупционном суде. Возможно, сейчас какие-то сюрпризы готовят Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Вадим Рабинович и другие потенциальные кандидаты на президентский пост из числа народных депутатов, однако пока что об их предвыборных законопроектах ничего не слышно. В то же время Порошенко, судя по всему, собирается перехватить инициативу с первых же дней новой парламентской сессии.
За последние дни он уже озвучил пару идей, которые способны задать повестку дня даже не на одну, а на две сессии Верховной Рады. Во-первых, это законопроект о закреплении в Конституции стремления Украины вступить в ЕС и НАТО. "Юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро", - заявил президент, выступая на параде в День независимости, и пообещал, что такой проект будет зарегистрирован до открытия осенней сессии. Как известно, для внесения изменений в Конституцию необходимо, чтобы парламент одобрил проект дважды: на одной сессии - не менее чем 226 голосами, на следующей - не менее чем 300 голосами. Это означает, что при благоприятном для Порошенко стечении обстоятельств окончательное голосование за закрепление в Конституции курса на вступление в ЕС и НАТО может быть проведено перед самыми президентскими выборами.
Спикер парламента Андрей Парубий уже заверил, что Верховная Рада поддержит эту инициативу, и даже раскрыл способ, как этого можно добиться. "Когда этот вопрос будет поставлен на открытое голосование, когда каждый будет следить за каждым депутатом, за каждым голосом - никто не посмеет не проголосовать за эту идею", - заявил Парубий 28 августа. Понятно, что насчет "никто" он погорячился: наверняка выступят против вступления в ЕС и НАТО депутаты, связанные с "Оппоблоком" и партией "За життя" Рабиновича-Медведчука. Но перед крайне неприятным выбором окажутся Тимошенко и ее однопартийцы. Им и без того все время напоминают, как Тимошенко во время своего второго премьерства, вопреки позиции Виктора Ющенко и в угоду Путину, сорвала предоставление Украине ПДЧ - плана действий по членству в НАТО. Если Тимошенко и "Батьківщина" откажутся поддержать изменения в Конституции, они фактически солидаризуются с Путиным.
Если же они проголосуют за законопроект Порошенко, то тем самым подтвердят правильность курса, взятого нынешним президентом Украины. И им придется выкручиваться, придумывая объяснения, о каком таком "новом курсе" твердит Тимошенко с июня этого года. Между тем Порошенко свою идею о закреплении в Конституции курса в ЕС и НАТО обосновывает как раз необходимостью сделать невозможной смену курса Украины в случае смены власти. И если Тимошенко не собирается менять курс Украины, то становится совершенно непонятным, зачем тогда менять президента.
Во-вторых, Порошенко 28 августа объявил, что Украина готова к прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Денонсация международных договоров - это прерогатива парламента, поэтому соответствующий законопроект обязательно должен появиться в Верховной Раде. И тут Тимошенко и "Батьківщина" опять окажутся перед необходимостью публично выбирать, на чью сторону становиться: Путина или Порошенко.
Ожидаются и другие инициативы, которые будут наполнять слова о разрыве с Россией и интеграции с ЕС и НАТО конкретным содержанием. В частности, до конца года может появиться президентский законопроект о реформировании СБУ - его разработка предусмотрена законом "О национальной безопасности Украины", принятым Верховной Раде по инициативе президента 21 июня 2018 г. Концепция реформирования СБУ была разработана еще в 2015 г. при участии представительства НАТО в Украине и консультативной миссии ЕС. Новый закон важен в двух отношениях: он лишит СБУ функций расследования экономических и коррупционных преступлений (что должно быть с энтузиазмом встречено бизнесом) и в то же время переведет украинскую спецслужбу на стандарты НАТО и перестроит ее по образцу западных спецслужб. Это будет означать возможность гораздо более тесного сотрудничества СБУ со спецслужбами США, Великобритании и других членов НАТО, а также Израиля и других союзников США вне НАТО.
Не забыл Порошенко и об экономической сфере. Он уже внес революционный законопроект о налоге на выведенный капитал. Не нужно разбираться в деталях этой инициативы, чтобы понять, какое она может иметь значение в предвыборной борьбе. По сути, украинцы будут знать, что есть Порошенко, выступающий против вывода капитала из Украины, и есть защитники олигархов, выводящих капиталы в офшоры. И тут уже не только Тимошенко, но и Рабинович с Бойко окажутся перед неприятным для них публичным выбором: или с Порошенко, или с олигархами, грабящими Украину.
Разумеется, это не означает, что Порошенко уже "всех переиграл". Но чтобы переиграть его, конкурентам необходимо навязать ему свою игру. От их способности выдвинуть собственные контринициативы в значительной мере будет зависеть исход всей кампании.
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