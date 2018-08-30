Вся беглая рать. Зачем Медведчук включил Портнова в избирательную гонку

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Передача телеканала NewsOne в управление Андрею Портнову - это в первую очередь троллинг украинской власти, а во вторую - начало процесса "легитимизации" в украинском информпространстве беглых подельников Виктора Януковича.

Один из наиболее откровенных ретрансляторов кремлевских месседжей в Украине телеканал NewsOne, принадлежащий нардепу и одному из лидеров партии "За життя", неожиданно сменил главного менеджера. Мураев, тот самый, который совсем недавно предлагал прибивать портреты покойного американского сенатора Джона Маккейна гвоздями к спинам украинских патриотов, подписал соглашение о передаче на три года канала в управление Портнову, тому самому, который, перебежав в 2010 г. от Юлии Тимошенко к Виктору Януковичу, стал у него главным по проведению судебной реформы и вынужден был бежать после победы Революции достоинства.

О сделке сперва Портнов, а чуть позже и Мураев с нескрываемой гордостью поведали со своих страниц в соцсетях. По словам экс-юриста Януковича, Мураев отказался каким бы то ни было образом вмешиваться в информационную политику канала, а если захочет его продать, то Портнов имеет неотчуждаемое "право первой брачной ночи".

"Планирую проявлять уважение ко всем, кто причастен к созданию и работе телеканала, его менеджменту и журналистам, обеспечить их максимальную независимость и защищенность от давления правоохранителей и Администрации президента, доступ всех политических сил и кандидатов в президенты к информационным возможностям телеканала, - пообещал Портнов, не забыв тут же потроллить из-за границы главу государства. - Да, Петр Алексеевич, когда захотите дать телеканалу какое-нибудь задание, мне звоните".

В свою очередь, Мураев рассыпался Портнову в комплиментах. Дескать, он хороший человек, "с котором мы видим мир одинаково живописно", и пояснил, что передал канал, чтобы у украинских активистов не было возможности протестовать против работы канала на кремлевскую пропаганду. "Простите, Петр Алексеевич и товарищи активисты, но теперь прыгать с шинами у входа, потому что вам не нравится мое мнение, больше не получится. В том числе и потому, что это уже будет не внутриукраинским, а европейским делом", - сыронизировал депутат, снова-таки упомянув лично президента Украины.

Аргумент Мураева о том, что Портнов обеспечит каналу "европейскую крышу" от Порошенко и украинских активистов с шинами, такой себе. Евгений Владимирович, как известно, народный депутат, а посему фигура юридически неприкосновенная, а Андрей Владимирович, хоть и проживает последние годы в Австрии, той самой стране, с главой МИД которой не так давно танцевал лично Путин, гражданином ЕС не является, да и в Украину приехать не может, поскольку тут против него расследуется уголовное дело по обвинению в госизмене. Так что никакой особенной защиты от смены менеджера канал не получит.

Что же касается украинских активистов, то для них что Портнов, что Мураев суть едино, тем более что и за тем и за другим маячит кум Путина Виктор Медведчук. Последний, напомним, не так давно официально вступил в партию "За життя", а о том, что именно Медведчук установил контроль за обоими медиаактивами "зажиттівців" - 112 каналом и NewsOne, СМИ пишут уже достаточно давно. Портнова также уже давно связывают с путинским кумом. Так что передача канала от Мураева Портнову - это перекладывание из одного кармана Медведчука в другой.

Смысл в этой рокировке, скорее всего, в том, чтобы сделать NewsOne еще более раздражающим украинских патриотов, чем он был до этого. Мураев при всей его оголтелой пророссийской риторике украинским обывателям уже приелся и воспринимается, как тот "попугай Геша" из знаменитого ролика с участием Михаила Добкина, который откуда-то вещает, но всерьез на процессы не влияет.

Портнов же - фигура, воспринимаемая гораздо более серьезно. Он человек юридически грамотный и умеющий не только выкрикивать пророссийские лозунги, но и строить козни и плести интриги, в чем ему помогает достаточно большое число своих людей, оставшихся в судебной системе Украины. К тому же юридически подкованный Портнов, в действиях которого украинские правоохранители никак не могут найти ничего формально незаконного, постоянно и эффектно троллит украинскую власть. А получив в руки целый телеканал, этот троллинг будет еще более эффектным.

Можно не сомневаться, что на голубом экране NewsOne Портнов будет появляться лично и достаточно часто, что некоторым образом "легитимизирует" обвиняемого в госизмене беглеца в украинском информпространстве. Помните, какую нервную реакцию у украинцев вызвало большое интервью Портнова на канале ZIK? Теперь подобные интервью станут обыденностью. Более того, Портнов может оказаться в одной студии, пусть и виртуальной, с действующими украинскими политиками накануне выборов и вести полемику с ними. То есть будет активным участником избирательного процесса.

Не исключено, что следом за Портновым с легкой руки Медведчука на канале будут появляться и другие политические беглецы, например, Виталий Захарченко, Александр Клименко, Сергей Арбузов, а там, глядишь, и сам Николай Азаров со своим "Комитетом спасения Украины" подтянется. Таким образом, вся эта беглая рать станет привычными говорящими головами в украинском информпространстве, внедряя в головы украинцев не только путинские месседжи, но и ощущение того, что все теперь, как было раньше - в "добрые дореволюционные времена".