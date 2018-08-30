Финансовые новости
- |
- 30.08.18
- |
- 15:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Джокер для спонсоров: Зачем Гриценко мочит Тимошенко
08:52 30.08.2018 |
Последнее интервью Гриценко "Гордону" производит впечатление теплой ванны. То, что он рассказал, можно условно разделить на несколько блоков.
Первый - атака на Тимошенко. "Уже сейчас в олигархическом междусобойчике, не без внешнего участия, есть сценарий, по которому президентом ставят Тимошенко, спикером - Медведчука, а премьером - Бойко", - говорит Гриценко. И добавляет: под внешним участием имеет в виду Россию и часть западных партнеров,которые близки к согласию на такой сценарий. Почему? Потому что устали бороться за нас.
До сих пор описанный сценарий обсуждался разве что в сети, да и то подавляющее большинство аналитиков называло его фейком, направленным против Тимошенко. Медведчук в недавнем интервью каналу "112. Украина" опроверг общительность с лидером "Батькивщины", отрицали подобные отношения и в партии Юлии Владимировны. Но после слов лидера "Гражданской позиции" оппоненты Тимошенко охотно припомнят ей и газовые соглашения 2009 года, и шутки с Путиным, и неудачную "ширку" с "регионалами", и якобы участие в ее создании Медведчука. Проще говоря, имеем римейк "московской кукушки", но не в исполнении Олега Ляшко, а полковника Гриценко. Который, напомним, в июне засветился в Австрии, где на мероприятии общественной организации ICEUR рассказывал о собственном опыте контактов на высоком уровне с руководством РФ: важны надежность ("качество рукопожатия") и решение проблем в открытом, деловом стиле, что больше, чем идеологическая приверженность.
Несмотря на полную неправдоподобность сценария от Гриценко, с точки зрения политтехнологий он поступил грамотно, ведь, согласно социологическим срезам, Тимошенко на сегодня является его главным конкурентом за президентскую булаву. Гриценко сам об этом говорит: "У нее очень высокий антирейтинг, если мы с Тимошенко выходим во второй тур, шансов победить у нее нет. Совсем. Это знает и она, и ее штаб". Таким образом, заявлениями о пророссийскости конкурентки он работает на второй тур выборов.
Собственно, ничего нового Гриценко не придумал, просто обыграл тему поединка за президентство двух сил - патриотической и пророссийской. А на место главного патриота назначил себя, вынеся за скобки действующего президента. Другой вопрос, что Анатолий Степанович теперь, как минимум, нарвался на обвинения со стороны "Батькивщины" в работе на Банковую. А, как максимум, на жесткий ответ в виде компромата, куда более серьезного, чем тот, который обнародуют против него в сети.
Гриценко это понимает, поэтому посвящает нападкам на себя еще один блок. Он говорит: "Мне позвонили знакомые. Оказывается, в одном из крупных торгово-развлекательных центров Киева на экранах потоком шли две рекламы: "Нового курса" Тимошенко и тут же мочилово меня". И сразу называет заказчиков черного пиара и исполнителей: Порошенко и Тимошенко, а Игорь Коломойский - инструмент, потому что симпатизирует Юлии Владимировне.
Немного не клеится, потому что о конфликте Коломойского с Порошенко давно известно. Однако здесь та же логика, что и в предыдущем случае: "силы зла" ополчились против единственного честного кандидата. То есть, опять заговор. Это действенный способ защиты, ведь определенная часть нашего общества уверена, что все проблемы украинцев - из-за сговора олигархов, Америки, России, масонов и т.д.
Эту же линию полковник гнет и далее: "Мы теряем перспективу как государство, переходим в режим внешнего управления, где Украина будет интересна только как ресурсная база и рынок сбыта". Здесь он не оригинален, об этом, в частности, говорит и Тимошенко. Которую Анатолий Степанович сразу ставит в один ряд с теми, кто, по его мнению, олицетворяет курс на внешнее управление.
В следующий блок можно выделить заявления политика о мире на Донбассе. Уже не впервые Гриценко пересказывает историю о своей работе в четырехсторонней группе, которая собирается в Европе и уже подготовила проект мирного плана, который лежит на столе у пяти глав государств, включая Порошенко. Что это за группа, кто входит в ее состав и какой у нее статус, он не рассказывает. И не детализирует этапы установления мира. Полковник загадочно говорит: "Основываясь на Минских соглашениях, предлагаем сделать раз, два, три...". Если на предложения, подготовленные группой с Гриценко в составе, не откликнулись в Вашингтоне, Берлине, Париже и Москве, пожалуй, что-то с ними не то. Что именно - неизвестно, ведь никто не знает, какова начинка этого мирного плана. И пока не узнают, можно играть в миротворца и чуть ли не спасителя нации.
Другие заявления Гриценко - о жестких методах борьбы с коррупцией, об отсутствии сотрудничества с олигархами и так далее - не такие яркие, как месседжи о заговоре. Общее же впечатление от сказанного лидером "Гражданской позиции" - он поднимает ставки. Тем самым как бы дает сигнал заинтересованным фигурам о способности воевать и с Порошенко, и с Тимошенко. Что он - такой себе джокер на президентских выборах, который стоит капиталовложений.
Впрочем, в технологии Анатолия Степановича есть и слабая сторона: можно предположить, что Тимошенко действительно опасается выхода с ним во второй тур, но в отличие и от нее, и от Порошенко, у Гриценко нет ни партийного, ни человеческого, ни административного ресурса. За общими фразами непонятно, как он будет противостоять внешним силам и как будет поднимать экономику. Выйти во второй тур и проиграть удавалось и Петру Симоненко в 1999 году. А вот выиграть только на конспирологических теориях - напрасная надежда.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Война за таможню: почему Гройсман хочет сажать за контрабанду товаров
|Джокер для спонсоров: Зачем Гриценко мочит Тимошенко
|Размер имеет значение: как Минфин планирует управлять госдолгом
|Продолжающееся давление на гривну обусловлено психологическим фактором ожидания участниками рынка дальнейшей девальвации
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|В полиции работают над возвращением автофиксации правонарушений, а закон о парковках могут отсрочить
|Курс гривни в сентябре может продолжить медленно снижаться, регулятор будет сглаживать резкие колебания - банкиры
|«Дочка» PayPal начала работать в Украине
|За год аренда квартир в Киеве подорожала на 20%
|ГБР вне закона. Как на Банковой и у Авакова ответят на демарш Трубы
|Курс доллара откатили – Нацбанк не дал разгуляться спекулянтам
Это интересно
|Представлен смартфон Oppo Realme 2
|Xiaomi представила умную газовую колонку за $130
|Исследование: блокчейн использует только четверть мировых компаний
|Uber предложит жителям крупнейших городов мира электросамокаты
|Toyota и Uber будут сотрудничать в разработке беспилотных автомобилей
|Браслет Nopixgo отпугивает комаров путем обмана
|Предприниматель из Южной Кореи продал биткоины за нарисованные в фотошопе 2 млн евро