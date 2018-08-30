Джокер для спонсоров: Зачем Гриценко мочит Тимошенко

Юрій Васильченко / Depo.ua

Последнее интервью Гриценко "Гордону" производит впечатление теплой ванны. То, что он рассказал, можно условно разделить на несколько блоков.

Первый - атака на Тимошенко. "Уже сейчас в олигархическом междусобойчике, не без внешнего участия, есть сценарий, по которому президентом ставят Тимошенко, спикером - Медведчука, а премьером - Бойко", - говорит Гриценко. И добавляет: под внешним участием имеет в виду Россию и часть западных партнеров,которые близки к согласию на такой сценарий. Почему? Потому что устали бороться за нас.

До сих пор описанный сценарий обсуждался разве что в сети, да и то подавляющее большинство аналитиков называло его фейком, направленным против Тимошенко. Медведчук в недавнем интервью каналу "112. Украина" опроверг общительность с лидером "Батькивщины", отрицали подобные отношения и в партии Юлии Владимировны. Но после слов лидера "Гражданской позиции" оппоненты Тимошенко охотно припомнят ей и газовые соглашения 2009 года, и шутки с Путиным, и неудачную "ширку" с "регионалами", и якобы участие в ее создании Медведчука. Проще говоря, имеем римейк "московской кукушки", но не в исполнении Олега Ляшко, а полковника Гриценко. Который, напомним, в июне засветился в Австрии, где на мероприятии общественной организации ICEUR рассказывал о собственном опыте контактов на высоком уровне с руководством РФ: важны надежность ("качество рукопожатия") и решение проблем в открытом, деловом стиле, что больше, чем идеологическая приверженность.

Несмотря на полную неправдоподобность сценария от Гриценко, с точки зрения политтехнологий он поступил грамотно, ведь, согласно социологическим срезам, Тимошенко на сегодня является его главным конкурентом за президентскую булаву. Гриценко сам об этом говорит: "У нее очень высокий антирейтинг, если мы с Тимошенко выходим во второй тур, шансов победить у нее нет. Совсем. Это знает и она, и ее штаб". Таким образом, заявлениями о пророссийскости конкурентки он работает на второй тур выборов.

Собственно, ничего нового Гриценко не придумал, просто обыграл тему поединка за президентство двух сил - патриотической и пророссийской. А на место главного патриота назначил себя, вынеся за скобки действующего президента. Другой вопрос, что Анатолий Степанович теперь, как минимум, нарвался на обвинения со стороны "Батькивщины" в работе на Банковую. А, как максимум, на жесткий ответ в виде компромата, куда более серьезного, чем тот, который обнародуют против него в сети.

Гриценко это понимает, поэтому посвящает нападкам на себя еще один блок. Он говорит: "Мне позвонили знакомые. Оказывается, в одном из крупных торгово-развлекательных центров Киева на экранах потоком шли две рекламы: "Нового курса" Тимошенко и тут же мочилово меня". И сразу называет заказчиков черного пиара и исполнителей: Порошенко и Тимошенко, а Игорь Коломойский - инструмент, потому что симпатизирует Юлии Владимировне.

Немного не клеится, потому что о конфликте Коломойского с Порошенко давно известно. Однако здесь та же логика, что и в предыдущем случае: "силы зла" ополчились против единственного честного кандидата. То есть, опять заговор. Это действенный способ защиты, ведь определенная часть нашего общества уверена, что все проблемы украинцев - из-за сговора олигархов, Америки, России, масонов и т.д.

Эту же линию полковник гнет и далее: "Мы теряем перспективу как государство, переходим в режим внешнего управления, где Украина будет интересна только как ресурсная база и рынок сбыта". Здесь он не оригинален, об этом, в частности, говорит и Тимошенко. Которую Анатолий Степанович сразу ставит в один ряд с теми, кто, по его мнению, олицетворяет курс на внешнее управление.

В следующий блок можно выделить заявления политика о мире на Донбассе. Уже не впервые Гриценко пересказывает историю о своей работе в четырехсторонней группе, которая собирается в Европе и уже подготовила проект мирного плана, который лежит на столе у пяти глав государств, включая Порошенко. Что это за группа, кто входит в ее состав и какой у нее статус, он не рассказывает. И не детализирует этапы установления мира. Полковник загадочно говорит: "Основываясь на Минских соглашениях, предлагаем сделать раз, два, три...". Если на предложения, подготовленные группой с Гриценко в составе, не откликнулись в Вашингтоне, Берлине, Париже и Москве, пожалуй, что-то с ними не то. Что именно - неизвестно, ведь никто не знает, какова начинка этого мирного плана. И пока не узнают, можно играть в миротворца и чуть ли не спасителя нации.

Другие заявления Гриценко - о жестких методах борьбы с коррупцией, об отсутствии сотрудничества с олигархами и так далее - не такие яркие, как месседжи о заговоре. Общее же впечатление от сказанного лидером "Гражданской позиции" - он поднимает ставки. Тем самым как бы дает сигнал заинтересованным фигурам о способности воевать и с Порошенко, и с Тимошенко. Что он - такой себе джокер на президентских выборах, который стоит капиталовложений.

Впрочем, в технологии Анатолия Степановича есть и слабая сторона: можно предположить, что Тимошенко действительно опасается выхода с ним во второй тур, но в отличие и от нее, и от Порошенко, у Гриценко нет ни партийного, ни человеческого, ни административного ресурса. За общими фразами непонятно, как он будет противостоять внешним силам и как будет поднимать экономику. Выйти во второй тур и проиграть удавалось и Петру Симоненко в 1999 году. А вот выиграть только на конспирологических теориях - напрасная надежда.