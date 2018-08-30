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NewsOne перешел под управление Портнова
22:17 29.08.2018 |
Бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что получил в управление телеканал NewsOne.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Информирую, что позавчера в Вене подписал соглашение об управлении телеканалом NewsOne", - написал Портнов.
Он рассказал, что владелец ста процентов уставного фонда компании Владимир Мураев (отец нардепа Евгения Мураева - УП) передал ему телеканал в управление сроком на три года.
"По условиям договора мне, на коммерческих условиях, передано право осуществлять всю деятельность по управлению телеканалом", - отметил Портнов.
По его словам, соглашение предусматривает, что в течение этого периода владелец не имеет права вмешиваться в деятельность Портнова или в одностороннем порядке прекратить договор.
В случае, если владелец захочет продать канал, по условиям договора он должен приоритетно предложить его Портнову.
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