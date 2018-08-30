NewsOne перешел под управление Портнова









Бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что получил в управление телеканал NewsOne.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Информирую, что позавчера в Вене подписал соглашение об управлении телеканалом NewsOne", - написал Портнов.

Он рассказал, что владелец ста процентов уставного фонда компании Владимир Мураев (отец нардепа Евгения Мураева - УП) передал ему телеканал в управление сроком на три года.

"По условиям договора мне, на коммерческих условиях, передано право осуществлять всю деятельность по управлению телеканалом", - отметил Портнов.

По его словам, соглашение предусматривает, что в течение этого периода владелец не имеет права вмешиваться в деятельность Портнова или в одностороннем порядке прекратить договор.

В случае, если владелец захочет продать канал, по условиям договора он должен приоритетно предложить его Портнову.

