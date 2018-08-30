В полиции работают над возвращением автофиксации правонарушений, а закон о парковках могут отсрочить

Денис Вергун / UBR.ua

Для украинских автомобилистов готовят целый ворох законодательных изменений по части фиксации правонарушений на дорогах, трассах и парковках. Как известно, с конца сентября в Украине должен заработать т.н. закон о парковках, который предусматривает возможность выписывать штрафы без присутствия водителя. Но как рассказал UBR.ua нардеп, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец, с имплементацией закона возникли проблемы, из-за которых принятый документ рискует вовремя не заработать.

«Основная проблема, из-за которой города не могут начать работу по реализации закона, заключается в позиции метрологов. Они говорят, что каждый прибор, на который инспектора смогут фиксировать нарушения правил парковки, должен быть сертифицирован. Но если для дорожных камер, измеряющих скорость, это в самом деле необходимо, то зачем сертификация для смартфона или ручной фотокамеры? Этот вопрос тормозит и создание новой базы административных правонарушений, и процесс закупки софта для его работы. Мы надеемся, что вопрос получится решить с помощью простого постановления Кабмина, работа над которым сейчас ведется, и изменения в закон о метрологии вносить не придется. Иначе процесс затянется во времени еще на 6-8 месяцев», - подметил в беседе с UBR.ua Белоцерковец.

Хотят вернуть радары

Как рассказали UBR.ua в патрульной полиции, сейчас работа ведется не только над внесением изменений в ряд нормативно-правовых актов, чтобы закон о парковках нормально заработал с сентября, но и в принципе над урегулированием вопроса использования камер фото-и видеофиксации на украинских дорогах и трассах. Параллельно трудятся над тем, чтобы вновь позволить полицейским использовать для измерения скорости т.н. радары.

«Для того, чтобы закон о парковке заработал, нужно внести изменения в ряд постановлений и нормативных актов. Сейчас работа над этим ведется. Закон о парковках не касается фиксации нарушений на дорогах и трассах, только парковок. Но по автовидеофиксации также разрабатываются отдельно нормативно-правовые акты. Что касается радаров, то сейчас приборы находятся на стадии поверки», - заметил в разговоре с UBR.ua первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Еще одной проблемой для начала работы автоматических приборов фиксации на украинских дорогах, говорят юристы, могут стать разработанные, но до сих пор не утвержденные ГОСТы для дорожных камер. Но и этот вопрос пытаются оперативно уладить.

«Стандарт уже на утверждении в Минэкономразвития. Проведена техническая экспертиза, сейчас работают редакторы и корректоры. С сертификацией проблем не будет. А вот с поверкой могут возникнуть. Каждая камера автоматической фиксации должна проходить поверку на месте ее установки - столбы, путепроводы и т.п. Да и мощностей поверочных лабораторий может не хватить», - заметил в разговоре с UBR.ua автоюрист Владимир Караваев.

Мастеров парковки накажут по-американски

Так или иначе, вскоре чиновники утрясут все правовые коллизии. Как только это произойдет - муниципалитеты объявят войну «героям парковки».

По словам юристов, если нарушителя получится поймать с поличным, на него сразу вынесут постановление. Если же водителя в авто не окажется, муниципальные инспектора или патрульные смогут оставлять квитанции или уведомления о нарушении под лобовым стеклом.

«Забрать автомобиль смогут не только за нарушение правил парковки, например, стоянку на местах для инвалидов, но и за неоплаченную услугу. Если по базе получится на месте пробить владельца транспорта, то сразу вынесут постановление. Если же нет - будет т.н. уведомление о нарушении, по которому потом уже смогут прислать штраф», - добавил Караваев.

Те мне менее, для нарушителей остается лазейка, которая поможет избежать наказания за нарушения. По крайней мере, пока это не урегулируют на законодательном уровне. Основой для поголовного обжалования постановлений, вынесенных без личного присутствия водителя, может стать хоть и давнее, тем не менее действующее решение Конституционного суда «о персональной ответственности», говорят юристы.

«Письма счастья хотя и могут вернуться, и штрафы за неправильную парковку могут начать выписывать с сентября без нарушителя, но есть много случаев оспаривания подобных решений еще во времена, когда штрафы приходили по почте», - подчеркнул в разговоре с UBR.ua адвокат Вадим Володарский.

Над чем активно сейчас работают города, так это над привлечением в свой штат новых парковочных инспекторов, которые придут на смену ушедшим в прошлое парковщикам. К примеру, в Киеве открыто около сотни вакансий для новых инспекторов. В будущем они смогут наравне с полицейскими выносить постановления нарушителям парковки и инициировать эвакуацию транспортных средств.

«Упор сделают на более чем 60 улицах Киева (Крещатик, б-р Т.Шевченко, Харьковское шоссе, Вышгородская и т.д.). На первом этапе инспектора и спецтранспорт будут работать там. Эвакуаторов, которые есть в распоряжении города, на это время должно хватить, и частные фирмы привлекать не будут. Но эти функции может взять на себя полиция по отдельным договорам», - подметил UBR.ua Дмитрий Белоцерковец.