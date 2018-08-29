Курс гривни в сентябре может продолжить медленно снижаться, регулятор будет сглаживать резкие колебания - банкиры

Гривня в сентябре может продолжить медленную девальвацию, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

Как отметил председатель правления РВС Банка Владислав Кравец, основными факторами, который оказывали наиболее существенное давление на курс гривни в августе, являлись вывод дивидендов, возмещение НДС, выход нерезидентов из ОВГЗ, увеличение длинной валютной позиции банками. "В настоящее время эти факторы себя исчерпали. В сентябре поддержку курсу гривни будут оказывать поступления валюты от экспортеров сектора АПК, а также возможное возобновление сотрудничества Украины с МВФ. В сентябре гривня будет находиться в коридоре 28-29 грн/$1", - считает банкир.

Председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов полагает, что в ближайшие дни сохранится тенденция снижения курса гривни. "Возможен уровень гривня/доллар до конца недели - 28,20 грн/$1", - сказал он.

При этом банкир добавил, что у Национального банка Украины (НБУ) есть много эффективных инструментов, влияющих на курс, основной из которых - учетная ставка, определяющая стоимость гривни на рынке. "Думаю, уже на ближайшем заседании правления НБУ по вопросам монетарной политики, которое состоится 6 сентября, будет принято решение о новом увеличении учетной ставки. Это решение однозначно изменит тенденцию, возможно, курс гривни даже укрепится", - сказал С. Мамедов.

По оценке директора казначейства банка "Кредит Днепр" Олега Куринного, при отсутствии экономических и политических шоков курс гривни в сентябре будет находиться в диапазоне 27,5-28,5 грн/$1.

"Нацбанк вынужден реагировать на пиковые дисбалансы спроса и предложения: за четыре недели августа чистая продажа валюты регулятором на межбанке с помощью аукционов и интервенций по наилучшему курсу в системе Matching составила более $500 млн - месячный рекорд с начала года. В то же время регулятор неоднократно подчеркивал, что в режиме гибкого курсообразования курсовая динамика определяется объективными рыночными трендами, и его задачей является не удержание курса на определенном уровне любой ценой, а сглаживание значительных ситуативных колебаний", - сказал он.

По оценке О.Куринного, дальнейшая курсовая динамика будет определяться рыночными трендами: данными по урожаю, ценовой конъюнктурой на продукцию украинского экспорта и денежным потоком от него, перспективами сотрудничества с МВФ, а также глубиной девальвационных настроений бизнеса и населения.

В числе основных причин девальвации гривни в августе О.Куринной назвал опережающий рост цен на энергоносители по сравнению с ценами на товары украинского экспорта, в частности, продукции горно-металлургического комплекса и АПК, что обусловило рост дефицита торгового баланса; девальвацию национальных валют Турции и РФ (удельный вес украинского экспорта в эти страны превышает 20%), уменьшение аппетитов инвесторов к развивающимся рынкам в результате ужесточения монетарной политики ФРС США; традиционно высокий спрос на валюту со стороны энергоимпортеров и ритейлеров, усиливающийся в начале месяца за счет периода вывода дивидендов нерезидентами, а в конце - повышением уровня гривневой ликвидности за счет возмещения НДС.

Как отметил главный экономист Альфа-Банка (Украина) и Укрсоцбанка Алексей Блинов, в целом рынок продолжает работать в жестких монетарных условиях: в августе гривневая ликвидность банковской системы значительно сократилась в связи со стерилизующими интервенциями НБУ и мобилизацией квартальных налоговых платежей в государственный бюджет. По его оценке, этот фактор задает определяющую поддержку украинской национальной валюте.

"Небольшая волна девальвационного давления на гривню, наблюдаемая на этой неделе, связана с активизацией государственных расходов, включая традиционно приходящиеся на конец месяца крупные объемы возмещения НДС. Так, в пятницу, 23 августа, было возмещено НДС на 2,9 млрд грн, в понедельник, 28 августа, - еще на 2,4 млрд грн", - добавил он.

По оценке А.Блинова, динамика обменного курса гривни в ближайшее время будет определяться активностью государства по осуществлению бюджетных расходов.

"Если фискальная политика заметно смягчится, то весьма вероятны новые эпизоды сильного давления на обменный курс. Этот фактор будет играть очень большую роль, по меньшей мере, до конца 2018 года. Определяющим фактором для валютного рынка будет успешность переговоров с миссией МВФ в сентябре, поскольку центральным предметом обеспокоенности является способность Украины рефинансировать выплаты по внешнему государственному долгу в 2018-2019 гг. без дальнейшего снижения золотовалютных резервов. Осуществленное на днях Министерством финансов частное размещение госдолга не снимает эту обеспокоенность ввиду его краткосрочного характера", - добавил он.

Казначей банка "Форвард" Наталья Шишацкая также прогнозирует дальнейшее плавное снижения курса гривни.

"Снижение курса гривни обусловлено активизацией импортеров на межбанковском валютном рынке и психологическими ожиданиями участников рынка сезонного осеннего ослабления курса нацвалюты. НБУ постоянно присутствует на рынке, сглаживая спекулятивные колебания курса, продавая иностранную валюту через аукционы и другие инструменты, тем самым сдерживая резкое снижение стоимости гривни. Мы ожидаем дальнейшего плавного снижения курса, который может быть откорректирован в сторону укрепления в начале сентября, когда начнут заходить экспортные поступления", сказала она.